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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۹:۱۴

اولویت پذیرش با بورسیه‌هاست/

جزئیات جذب بورسیه‌ها در دانشگاهها/ اعلام ظرفیت طرح سربازی هیئت علمی

جزئیات جذب بورسیه‌ها در دانشگاهها/ اعلام ظرفیت طرح سربازی هیئت علمی

بورسیه های دانشگاههای داخل به گفته مدیر کل هیئت های نظارت و ارزشیابی دانشگاهها در وزارت علوم در دانشگاهها جایابی شده اند و جز در برخی موارد که باید قبل از اعلام عدم نیاز به وزارت علوم معرفی شود در سایر موارد باید جذب دانشگاهها شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مواردی بوده و یا شنیده شده است که افرادی که بورسیه دانشگاههای داخل می شوند پس از اتمام تحصیل با وجود هزینه ای که برای آنها شده است جذب دانشگاهها نمی شوند اما رضا عامری مدیر کل هیئت های نظارت و ارزشیابی دانشگاهها در وزارت علوم تاکید می کند که بورسیه ها جایابی شده اند و سند تعهد دارند که پس از اتمام دوران تحصیل در دانشگاه، تعهدات خود را انجام دهند.

وی با تاکید بر جذب بورسیه ها در دانشگاهها اظهار داشت: دانشگاهی که بورس می گیرد اولویت پذیرش با بورسیه است و نمی شود چهار سال هزینه کرد بعد از پذیرش بورسیه سرباز زد.

مدیر کل دفتر هیئت های نظارت و ارزشیابی دانشگاهها از دانشگاهها خواست حتما به جذب بورسیه ها اقدام کنند و گفت: ما اعلام کردیم در موارد نادر تنها در صورتی که صلاحیت عمومی یا علمی فرد بورسیه خدشه دار باشد قبل از اعلام عدم نیاز، مورد به وزارت علوم معرفی شود تا در این زمینه اقداماتی انجام شود.

وی همچنین درباره سربازی هیئت علمی تاکید کرد: کل ردیفهای ما برای طرح سربازی هیئت علمی 400 نفر است و به عنوان مثال در رشته برق تنها 20 سهمیه سربازی داریم بنابراین نمی توانیم این عدد را بین 200 دانشگاه تقسیم کنیم از این رو اولویت با بورسیه های دکتری است.

وی خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم بورس دکتری برق را به پادگان و فوق لیسانس را در جای دیگری بفرستیم به هر حال در جایی که محدودیتی نداریم مساعدتهای لازم را انجام می دهیم.
کد مطلب 1457694

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