خوشنويسي معاصر به اوج شكوفايي خود رسيده است

رضا ولي زاده ، در گفتگو با خبرنگار هنري " مهر " گفت : وضعيت خط و خوشنويسي بعد از انقلاب اسلامي ، از هر نظر با قبل از آن قابل قياس نيست ؛ زيرا اكنون شرايط مساعد و مناسبي وجود دارد كه مهم ترين آن عنايت مردم و درك ارزش هنري و ادبي خط و حسن نظر مسوولان و دست اندركاران است و همين امر ، توفيق خوشنويسي و خوشنويسان را در نيل به اهداف مقدسشان دو چندان كرده است . خصوصا با توجه به تسهيلات ايجاد شده و فعاليت هاي انجمن خوشنويسان ايران ، خوشنويسي در اين ديار روز به روز ، توسعه و گسترش يافته و به لحاظ كيفيت به درجه رفيعي رسيده و اين رقابت هاي سالم و سازنده با بروز استعدادهاي اخلاقي روبرو شده است . در هر حال ، مي توان گفت كه خوشنويسي معاصر با همه فراز و نشيب ها ، شكوفاترين دوران خود را پشت سر مي گذارد .

اثر ولي زاده

وي درباره مسووليت هنرمند در قبال قلم گفت : هر هنرمندي درعصر انقلاب مسوول و متعهد است كه قلم را در راه " الله " و مذهب خود به كار گيرد ، نه درخدمت معاني پست و خلاف رضايت پروردگار؛ چرا كه به مصداق حديث " مداد العلما افضل من دماء الشهدا " ارزش قلم هنرمندان نيز بسيار والاست . پس مي بايست تحت هر شرايطي ، معنويت و قداست خط را به خاطر آنكه دريچه اي روحاني به سوي معاني عالم و مفاهيم بلند انساني است ، پاس بداريم و از اين هنر در راه رشد ، تكامل و تعالي ميراث ماندگار فرهنگ غني اسلام و انقلاب و ميهن بكوشيم .

ولي زاده تصريح كرد : توصيه من به كساني كه در اين راه گام برمي دارند اين است كه به طور جدي با كوشش و علاقه مندي پيش بروند ، با اطلاعات كامل درانتخاب استاد و سبك دلخواه ؛ سبكي كه بتواند روح هنرجو را ارضا كند و به سوي تكامل سوق دهد . مبادا كه جذابيت اين هنر ، مسايل ديگر زندگي را تحت الشعاع قرار دهد ؛ بلكه بايد ضمن يادگيري خوشنويسي ، اخلاق نيك ، تواضع و فروتني را هم از اساتيد خودآموخت ،زيرا هنر بدون تزكيه و خودسازي غرور آفرين است و چون هنر و غرور با هم منافات دارند اگر هنرمندي در مرحله اي گرفتار غرور شود در همان جا دفن خواهد شد .