کاشت2500 هزار اصل نهال در استان زنجان

قدرت سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موقعیت اقلیمی استان زنجان افزود: پوشش جنگلی موجود در شمال استان به دلیل هم مرز بودن با رشته کوه های البرز متاثر از این نوع آب و هوا است.

وی با اعلام اینکه بیش از 97 هزار هکتار مناطق جنگلی سطح استان زنجان را پوشش داده اند افزود: این مناطق بیشتر در ارتفاعات شمالی و جنوبی رودخانه قزل اوزن،شمال غربی زنجان، شمال شرقی ماهنشان،ابهر و خرمدره واقع است.

سعادتی گفت: از این میزان 27.5 هکتار جنگل انبوه،3 هزار و 350 هکتار جنگل نیمه انبوه،57 هزار و 700 هکتار جنگل تنک است.

مدیر کل منابع طبیعی استان جنگل های استان را از نوع مخروبه با توان اکولوژیکی حفاظتی معرفی کرد و افزود: گونه های رایج درختان در استان ارس، صنوبر، بنه، زالزالک، سیاه تلو، بادام کوهی، گیلاس وحشی و شیر خشک است.

با اعلام اینکه در استان بیش از 15 هزار و 500 هکتار جنگل دست کاشت صنوبر موجب شده، زنجان یکی از قطب های تولید صنوبر وتامین کننده نیاز سلولزی صنایع چوب کشور محسوب شود افزود: در این راستا ابهر و خرمدره به لحاظ خاک مستعد و شرایط اقلیمی از شرایط مساعدی برای کاشت این درخت برخوردارند.

به گفته سعادتی،منابع طبیعی استان در راستای بهسازی محیط زیست و تعدیل بحران های زیست محیطی با گونه های سازگار و بومی اقدام به احداث پارک های جنگلی و جنگل کاری در استان کرده که به همین منظور می توان به پارک جنگلی ملت، ارم، گلستان، جنگل کاری گرده داغ، پارک حوضه آبخیزگاوازنگ و سلمانلو و... اشاره کرد.

وی ایجاد ذخیره گاه های جنگلی به مساحت نزدیک به سه هزار هکتاری را در راستای حفاظت و حمایت از اکوسیستم های طبیعی ،حفظ تنوع ژنتیکی و گونه های جنگلی در حال انقراض و نادر استان عنوان کرد.