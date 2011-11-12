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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۳۷

سعادتی به مهر خبرداد:

کاشت2500 هزار اصل نهال در استان زنجان

کاشت2500 هزار اصل نهال در استان زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: در 6 ماهه اول سال 2 هزار و 500 اصله نهال در سطح استان کاشت شده است.

قدرت سعادتی  در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موقعیت اقلیمی استان زنجان افزود: پوشش جنگلی موجود در شمال استان به دلیل هم مرز بودن با رشته کوه های البرز متاثر از این نوع آب و هوا است.

وی با اعلام اینکه بیش از 97 هزار هکتار مناطق جنگلی سطح استان زنجان را پوشش داده اند افزود: این مناطق بیشتر در ارتفاعات شمالی و جنوبی رودخانه قزل اوزن،شمال غربی زنجان، شمال شرقی ماهنشان،ابهر و خرمدره واقع است.
 
سعادتی گفت: از این میزان 27.5 هکتار جنگل انبوه،3 هزار و 350  هکتار جنگل نیمه انبوه،57 هزار و 700 هکتار جنگل تنک است.
 
مدیر کل منابع طبیعی استان جنگل های استان را از نوع مخروبه با توان اکولوژیکی حفاظتی معرفی کرد و افزود: گونه های رایج درختان در استان ارس، صنوبر، بنه، زالزالک، سیاه تلو، بادام کوهی، گیلاس وحشی و شیر خشک است. 
 
با اعلام اینکه در استان بیش از 15 هزار و 500 هکتار جنگل دست کاشت صنوبر موجب شده، زنجان یکی از قطب های تولید صنوبر وتامین کننده نیاز سلولزی صنایع چوب کشور محسوب شود افزود: در این راستا ابهر و خرمدره به لحاظ خاک مستعد و شرایط اقلیمی از شرایط مساعدی برای کاشت این درخت برخوردارند.
 
به گفته سعادتی،منابع طبیعی استان در راستای بهسازی محیط زیست و تعدیل بحران های زیست محیطی با گونه های سازگار و بومی اقدام به احداث پارک های جنگلی و جنگل کاری در استان کرده  که به همین منظور می توان به پارک جنگلی ملت، ارم، گلستان، جنگل کاری گرده داغ، پارک حوضه آبخیزگاوازنگ و سلمانلو و... اشاره کرد.
 
وی ایجاد ذخیره گاه های جنگلی به مساحت نزدیک به سه هزار هکتاری را در راستای حفاظت و حمایت از اکوسیستم های طبیعی ،حفظ تنوع ژنتیکی و گونه های جنگلی در حال انقراض و نادر استان عنوان کرد.    
کد مطلب 1457701

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