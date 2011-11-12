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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

رحمت الله دلفانی:

آبرسانی سیار به روستاهای کنگاور قطع شد

آبرسانی سیار به روستاهای کنگاور قطع شد

کنگاور - خبرگزاری مهر: مدیر آب و فاضلاب روستایی کنگاور گفت: با توجه به بارش نزولات آسمانی، کار آبرسانی سیار به روستاهای شهرستان کنگاور قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله دلفانی گفت: با توجه به بارش نزولات آسمانی کار آبرسانی به روستای کم آب شهرستان کنگاور قطع شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به بارندگی های اخبر در سطح منطقه و افزایش آبدهی چشمه روستاهای "حصار" و "عبدالتاجدین" آبرسانی سیار به روستاهای مذکور نیز قطع شده است.       

مدیر آبفار کنگاور در پایان تصریح کرد: در روستاهای حصار و عبدالتاجدین با جمعیت ۲۵۵ خانوار آبرسانی سیار انجام می‌شد که روزانه مقدار ۲۲ هزار لیتر آب سالم و بهداشتی جهت روستاهای مذکور از ایستگاه پمپاژ فش بارگیری و در مخازن مربوطه تخلیه می شد.
 

کد مطلب 1457702

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