آبرسانی سیار به روستاهای کنگاور قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله دلفانی گفت: با توجه به بارش نزولات آسمانی کار آبرسانی به روستای کم آب شهرستان کنگاور قطع شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به بارندگی های اخبر در سطح منطقه و افزایش آبدهی چشمه روستاهای "حصار" و "عبدالتاجدین" آبرسانی سیار به روستاهای مذکور نیز قطع شده است.

مدیر آبفار کنگاور در پایان تصریح کرد: در روستاهای حصار و عبدالتاجدین با جمعیت ۲۵۵ خانوار آبرسانی سیار انجام می‌شد که روزانه مقدار ۲۲ هزار لیتر آب سالم و بهداشتی جهت روستاهای مذکور از ایستگاه پمپاژ فش بارگیری و در مخازن مربوطه تخلیه می شد.

