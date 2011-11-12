آخرین وضعیت اینترنت پرسرعت کشور/ یک میلیون پورت پرسرعت دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آخرین آمار اعلام شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اضافه شدن 80 هزار پورت پرسرعت اینترنت به مجموع پورت‌های منصوبه شرکتهای ارائه کننده خدمات ADSL تا پایان 6 ماهه اول امسال ، تعداد پورت‌های ADSL نصب شده در سطح کشور توسط این شرکتها از مرز یک میلیون و 680 هزار پورت گذشته که از این تعداد بیش از یک میلیون پورت دایر و هم اکنون به کاربران واگذار شده است.

یک میلیون نفر مشترک ADSL بخش خصوصی

تا پایان شهریورماه امسال یک میلیون و 681 هزار و 624 پورت ADSL در 31 استان توسط شرکت‌های بخش خصوصی دارای پروانه PAP نصب شده که در مقایسه با آمار مردادماه 80هزار پورت به مجموع پورت‌های ADSL نصب شده در کل کشور اضافه شده است.

شرکت‌های PAP تا آخر شهریورماه در سطح کشور مجموعا یک میلیون و 26 هزار و 383 پورت ADSL دایر کرده‌اند که این آمار حاکی از افزایش بیش از 60 هزار پورت ADSL دایری است که توسط کاربران در حال بهره‌برداری است.

در استان تهران نیز تا پایان شهریور 90، آمار پورت‌های منصوبه و دایری که واگذارشده توسط گروه شرکت‌های ندا به ترتیب به 629 هزار و 235 پورت و 383 هزار و 218 پورت رسیده است.

همچنین تعداد پورت‌های منصوبه در شهر تهران 503 هزار و 118 پورت اعلام شده که از این تعداد 325 هزار و 515 پورت در حال بهره‌ برداری است.

تا کنون شرکت های PAP در 545 شهر، تجهیزات ADSL نصب کرده اند که از این تعداد در 514 شهر، کاربران از خدمات ADSL استفاده می کنند.

300 هزار نفر مشترک ADSL مخابرات



به گزارش مهر، شرکت مخابرات ایران نیز در راستای توسعه اینترنت پرسرعت در کشور از 1.5 سال پیش تاکنون موفق به نصب یک میلیون خط ADSL در کشور شده که از این تعداد و براساس آخرین آمار اعلام شده حدود 300 هزار کاربر اینترنت دارد.

این در حالی است که مسئولان شرکت مخابرات ایران از واگذاری ADSL به 10 درصد مشترکان تلفن ثابت کشور تا پایان امسال خبر داده اند تا توسعه اینترنت پرسرعت روند سریعتری به خود گیرد.



شرکت مخابرات ایران حدود 25 میلیون مشترک تلفن ثابت دارد که واگذاری خط ADSL برای 10درصد این مشترکان معادل واگذاری 2.5 میلیون پورت پرسرعت اینترنت تا پایان سال خواهد بود که با این احتساب نیز و با فرض اینکه تعداد پورتهای واگذار شده شرکتهای PAP به 1.5 میلیون خط برسد بازهم شمار مشترکان اینترنت پرسرعت از 4 میلیون نفر بالاتر نخواهد رفت.

با این وجود می توان امیدوار بود که ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت ADSL در کشور در ابتدای سال 91 نزدیک به 5درصد برسد که این رقم نیز با استانداردهای جهانی بسیار فاصله دارد.

کارشناسان، نبود محتوا، عدم اطلاع رسانی و فرهنگسازی، هزینه بالا و عدم کیفیت در سرویس های اینترنت را از جمله دلایل استقبال نکردن مردم از اینترنت پرسرعت می دادند.



افزایش 12 برابری مشترکان ADSL تا سال 95



به گزارش مهر، در حالیکه شمار کاربران خطوط اینترنت پرسرعت دو فناوری ADSL و وایمکس در کشور از 1.5 میلیون نفر فراتر نمی رود، طبق اهداف مدنظر در برنامه پنجم توسعه باید تا پایان سال 95 بیش از 60 درصد ارتباطات خانگی و ادارات به اینترنت پرسرعت تجهیز شوند که براین اساس باید حداقل 12 میلیون پورت پرسرعت در کشور نصب و راه اندازی کرد.



هم اکنون طبق شاخص های مدنظر اتحادیه جهانی مخابرات، ضریب نفوذ اینترنت کشورها بر مبنای میزان دسترسی اینترنت باند پهن کاربران سنجیده می شود و این درحالی است که محدودیت در ارائه اینترنت پرسرعت و گذاشتن سقف سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه برای دسترسی کاربران خانگی ، تفاوت چندانی میان این سرویس با اینترنت دایل آپ باقی نگذاشته و براین اساس به اعتقاد کارشناسان کاربران خانگی ترجیح می دهند برای امور روزمره خود هزینه ای بابت اینترنت پرسرعت نپردازند.