به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به دلیل حضورش در همایش کتابداری در کتابخانه ملی با اندکی تاخیر در همایش «کتاب ایران و بیداری اسلامی» شرکت کرد، با ابراز خشنودی از موج بیداری اسلامی در منطقه گفت: خوشبختانه حرکت خوبی در این مسیر در دست اقدام است و دوستان و همکاران با برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها در این حوزه به این بخش توجه ویژه می‌کنند.

وی ادامه داد: وظیفه و رسالت سنگینی که در این حوزه برعهده ما است، اطلاع رسانی در این مورد و انجام اقدامات مناسب از سوی ارگان‌های مختلف فرهنگی در کشور است.

وزیر ارشاد تاکید کرد:‌ برخی سعی می‌کنند تاثیر انقلاب اسلامی را کمرنگ جلوه دهند. ما در گذشته نیز شخصیت‌هایی چون سیدقطب و سیدجمال‌الدین را داشتیم که از آنها الهام می‌گرفتیم، اما نکته‌ای که باید آن را عنوان کرد این است که حرکت‌های آنها فردی بود و این حرکات در مقایسه با عظمت انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست.

حسینی با بیان اینکه امام همواره مواضع انقلاب را روشن و ماهیت نظام سلطه را شفاف بازگو می‌کرد، درباره آثار این حوزه بیان کرد: باید در آثار مکتوب و کتاب‌ها به این مهم پرداخته شود تا خلاها و عطش برای پاسخ به سوالات فراوان از بین برود.

وی با اشاره به آثار و برکات انقلاب اسلامی گفت: از اهداف جمعیت اخوان‌المسلمین در زمان تشکیل آن می توان به آزادی وطن از سلطه به ویژه اسرائیل، تشکیل حکومت اسلامی در مصر، اصلاحات اجتماعی و اقتصادی، مبارزه و مخالفت با استکبار، ضدیت با ملی‌گرایی و تلاش برای وحدت جهان اسلام نام برد. امروز حفظ و صیانت امواج بیداری و هدایت صحیح آن از آغاز مسیر دشوارتر است. از این رو، از افراد نخبه، متخصص، دلسوز و آنانی که با علم سیاست آشنا هستند انتظار می‌رود بیش از این درباره بیداری اسلامی کار کنند تا این مسیر آغاز شده به سرانجام مطلوبی ختم شود.

وزیر ارشاد در پایان اعلام حمایت وزارت ارشاد را از انتشار کتاب‌های مرتبط با موضوع بیداری اسلامی اعلام کرد و افزود: باید در ترجمه و ارسال این آثار به کشورهای منطقه بکوشیم.