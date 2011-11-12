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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۹:۲۵

خسرو حکیم رابط و ایوب آقاخانی در "صحنه کاغذی "

خسرو حکیم رابط و ایوب آقاخانی در "صحنه کاغذی "

جلسات معرفی و نقد نمایشنامه‌های منتشر شده ایرانی با عنوان "صحنه کاغذی" یکشنبه 22 آبان میزبان خسرو حکیم رابط و ایوب آقاخانی نمایشنامه‌نویس می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "صحنه کاغذی" ساعت 17:30 روز یکشنبه 22 آبان با حضور خسروحکیم رابط نمایشنامه نویس، دراماتورژ و استاد دانشگاه همچنین ایوب آقاخانی نمایشنامه نویس، مدرس و منتقد تئاتر در فرهنگسرای فردوس برگزار می‌شود.
این جلسه به نقد و بررسی دو نمایشنامه "به بهانه آزادی" و "من از ساز بی آواز دلتنگم" نوشته خسرو حکیم رابط اختصاص یافته است.

"صحنه کاغذی" با هدف آشنایی شهروندان و مخاطبان با هنر تئاتر و دنیای درام و نمایشنامه نویسی ایران معاصر و پدیدآورندگان آن و معرفی و نقد و بررسی نمایشنامه‌های منتشرشده ایرانی برگزار می‌شود و عموم علاقمندان به نشست‌های ادبی می‌توانند در آن شرکت کنند.
 

کد مطلب 1457710

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