خسرو حکیم رابط و ایوب آقاخانی در "صحنه کاغذی "

به گزارش خبرگزاری مهر، "صحنه کاغذی" ساعت 17:30 روز یکشنبه 22 آبان با حضور خسروحکیم رابط نمایشنامه نویس، دراماتورژ و استاد دانشگاه همچنین ایوب آقاخانی نمایشنامه نویس، مدرس و منتقد تئاتر در فرهنگسرای فردوس برگزار می‌شود.

این جلسه به نقد و بررسی دو نمایشنامه "به بهانه آزادی" و "من از ساز بی آواز دلتنگم" نوشته خسرو حکیم رابط اختصاص یافته است.

"صحنه کاغذی" با هدف آشنایی شهروندان و مخاطبان با هنر تئاتر و دنیای درام و نمایشنامه نویسی ایران معاصر و پدیدآورندگان آن و معرفی و نقد و بررسی نمایشنامه‌های منتشرشده ایرانی برگزار می‌شود و عموم علاقمندان به نشست‌های ادبی می‌توانند در آن شرکت کنند.

