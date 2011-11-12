تیپ دو زرهی زنجان از لشکر 16 زرهی قزوین منفک شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تصمیم با توجه به توانمندی و قابلیت تیپ دو زرهی زنجان اتخاذ شده است و از این پس تیپ 216 مستقل زنجان، به صورت جداگانه به وظایف و مأموریت‌های محوّله رسیدگی خواهد کرد.

هدف از این تصمیم، توانمند‌سازی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.

حضور در عملیات‌های شکست حصر آبادان، طریق‌القدس، فتح‌المبین و بیت‌المقدس از افتخارات تیپ دو زرهی زنجان در طول هشت سال دفاع مقدس به شمار می‌رود.

گفتنی است، 700 نفر از نیروهای تیپ دو زرهی زنجان طی هشت سال دفاع مقدّس به شهادت رسیده‌اند.