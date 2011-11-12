زنگ خطر برای ابراهیم میرزاپور به صدا درآمد/ نوشی و همامی آماده اند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری بیشترین گل خورده را در یک بازی، برابر همشهری خود تراکتورسازی در هفته پنجم تجربه کرده که بد ترین نتیجه این تیم در فصل جاری نیز به حساب می آید.

اما یکی از دلایلی که شهرداری را در زمره تیمهای ضعیف در خط دفاع قرار داده، نبود یک دروازه بان مطمئن در چارچوب دروازه این تیم است و در کنار آن، هر از گاهی نیز اشتباه مدافعان باعث به گل رسیدن حریفان می شود که البته هر دوی این موارد می تواند برای یک تیم طبیعی باشد ولی تیم شهرداری مشکلی که داشت، این بود که ابراهیم میرزاپور به عنوان مرد شماره یک چارچوب دروازه این تیم هرگز نگرانی از بابت نیمکت نشین شدن نداشت و شاید هم همین موضوع سبب شد که وی بعضا اشتباهات دور از انتظاری داشته باشد.

نبودن یک رقیب سفت و سخت برای میرزاپور از یک طرف و از طرفی تجربه دار بودن این دروازه بان، جای او در ترکیب اصلی میودراگ یشیچ را تثبیت کرده بود اما یکی، دو هفته ای است که می توان گفت زنگ خطر برای این دروازه بان سابق تیم ملی به صدا در آمده و او بایستی از این به بعد کار خود را محکم تر از قبل دنبال کند.

اکنون موضوعی که می تواند تا حدودی میرزاپور را به نیمکت تیم شهرداری نزدیک کند، آمادگی خوب داود نوشی صوفیانی دروازه بان جوان این تیم است که نسبت به ابتدای فصل شرایط بهتری را تجربه می کند. این دروازه بان بومی در دیدار تدارکاتی تیم شهرداری با گسترش فولاد که هفته گذشته به انجام رسید، 45 دقیقه در چارچوب دروازه تیمش ایستاد و مانع از به گل رسیدن حریف شد.

وی همچنین در بازی تیم های شهرداری و ماشین سازی در جام حذفی نیز درخششی بسیار خوب داشت و بارها با واکنش های خود مانع از فروپاشی دروازه تیمش شد و عملکرد او به گونه ای بود که خود یشیچ از این گلر جوان تمجید کرد.

میرزاپور یکی از متهمان اصلی باختهای شهرداری تبریز است

صرفنظر از آمادگی خوب نوشی، از سویی نیز مسعود همامی دروازه بان مصدوم شهرداری به تمرینات گروهی بازگشته و گفته می شود آمادگی بازی کردن را نیز دارد.

این دروازه بان که از فصل قبل در ترکیب شهرداری به میدان می رفته، پس از چند ماه آسیب دیدگی و دوری از میادین، در دیدار تدارکاتی با گسترش فولاد یک نیمه بازی کرد اما علیرغم دریافت گل، نشان داد که می تواند در بازیهای آینده شهرداری در لیگ برتر به بازی گرفته شود.

با این اوصاف، به نظر می رسد که رقابت بین دروازه بانان شهرداری برای قرار گیری در ترکیب اصلی جدی تر و نزدیک تر از قبل خواهد بود و این می تواند برای تیم تحت هدایت فنی یشیچ صرب نتیجه ای مثبت در پی داشته باشد.

بی گمان اگر بازیکنی در خصوص قرار گرفتنش در ترکیب اصلی امنیت نداشته و به جای اطمینان از فیکس بودن، حس رقابت بین او و همبازیانش وجود داشته باشد، هم بازیکن را همواره در شرایط بدنی خوبی قرار خواهد داد و هم اینکه دست کادر فنی برای انتخاب بازیکنان بازتر خواهد بود.

فارغ از این مسایل، رقابت بین بازیکنان تا حدود زیادی می تواند درصد اشتباهات آنها هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ اخلاقی را پایین تر آورده و در نتیجه مجموعه ای منسجم شکل دهد.

شاید دریافت سه گل در سه بازی اخیر شهرداری در لیگ برتر که البته همه آن گلها نیز در یک بازی وارد دروازه این تیم شده، ناشی از احساس خطری باشد که متوجه ابراهیم میرزاپور شده و او قصد دارد با بسته نگه داشتن دروازه اش همچون دیدار با فولاد، ملوان و ذوب آهن همچنان مرد شماره یک تیم شهرداری باشد.