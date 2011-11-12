رمز عید بودن غدیر کمال دین و اتمام نعمت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی فخرایی در آیین تقدیر از فرزندان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و منتخبین مسابقه غدیر شناسی که در مجموعه فرهنگی هنری حافظ شیراز برگزار شد، گفت: اینکه آیه قرآن به صراحت، این روز را روز اکمال دین و خشنودی پروردگار از این واقعه و تعیین وصی دانسته، رمزدیگری ازعید بودن غدیرخم است.

وی با بیان اینکه فرخندگی این روز و عظمت این مراسم و عیدبودن غدیر، در آن روز و لحظه برهمگان روشن بود، افزود: اگر مورخی از روی تعصب جاهلانه، از بیان این داستان و حقایق وابسته به آن چشم پوشیده، نسبت به دین اسلام و نبی بزرگوار آن خیانتی بزرگ کرده و هم در صفحات تاریخِ خود جنایتی مرتکب شده که جبران ناپذیر است.

وی ادامه ادامه داد: حدیث غدیر و آنچه که پیامبر گرامی ما در آن روز فرخنده و باشکوه ابلاغ کرده و صحنه تبلیغی را که برگزار کرده، وظیفه ای بوده که به مأموریت وحی انجام شده و هیچ س تردید ندارد که "روز غدیر" در تاریخ اسلام موجی افکنده که هیچگاه از ارتعاشات آن کاسته نمی شود.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: از قرائن پیداست که هدف انتخاب و انتصاب یک انسان کامل در این روز بیشتر از مدیریت یک جامعه است.

وی اظهار داشت: در این روز با عظمت واضح تر و پرمنظورتر از تعیین یک رهبر دینی صرف یا یک رهبر سیاسی صرف، هدف تعیین چراغی بوده که با تمسک به آن تظلم خاموش شود، ترس به شجاعت، تساهل به تعهد تبدیل شود و انسانیت به واسطه کلام او، اخلاق او و نقش امامت الهی او تحقق یابد.

فخرایی ادامه داد: در خط غدیر هیچ تشویشی نیست، شکی نیست، تسلیمی نیست، تساهل و تسامحی نیست و چشم پوشی از حقی نیست حتی اگر این حق، حق یک زن نصرانی باشد.

وی افزود: در این خط طاغوت معنایی ندارد و تمام عظمت طاغوت در برابر تمام عظمت ابوذر پابرهنه قرار می گیرد و تسلیم، حقیر و خفیف می شود.

سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی فارساظهار داشت: در حکومت غدیر که امروز کشور اسلامی ایرانی نیز پیرو آن است از آلودگی هرگونه تجاوز، چه قلمی و فکری و فرهنگی، چه نظامی جلوگیری و با منطقها و تاریخ های ساختگی مانند اسرائیل مبارزه می شود.

وی با بیان اینکه در حکومت غدیر زیر چتر معنویت است که می توان در آسمان پیشرفت علمی و تکنولوژی بال زد، افزود: در این صورت چشمه های استعداد علمی با افراد آن متولد می شود و برنامه ریزی برای تولید علم و حمایت از نخبگان علمی و فرهنگی به یک ارزش والا تبدیل می شود.

تقدیر از فرزندان ممتاز و تازه به تکلیف رسیده کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اهدای هدایا و لوح به برگزیدگان مسابقه غدیر شناسی از دیگر برنامه های این آیین اعلام شده است.