به گزارش خبرنگار مهر، پیروزی پرگل و غرورآفرین تیم ملی فوتبال کشورمان برابر بحرین در ورزشگاه آزادی که همه را به تمجید از تیم تحت رهبری کی‌روش واداشت، این انتظار را به وجود آورده بود که ملی پوشان ایران در منامه هم به یک پیروزی آسان و پرگل دست پیدا کرده و در همین بازی کار صعود به مرحله بعد را قطعی کنند.

اما دقایقی پس از شروع این دیدار مشخص شد که این تیم با تیمی که در تهران 6 گل به بحرین زد تفاوت‌های بسیاری دارد. هرچند که نبود بازیکنانی مثل علی کریمی و خسرو حیدری را باید در روند تاکتیکی و فنی تیم ملی تاثیرگذار دانست اما واقعیت این بود که تیم کی‌روش برای این بازی انگیزه بالایی نداشت و مردانش با احتیاط توپ را به چرخش در می آوردند. این امر خصوصا در مرکز زمین و نزد مردان میانی به وضوح مشخص بود و آنها به محض صاحب توپ شدن میل چندانی برای بازی هجومی نداشتند.

این امر البته دلایل دیگری دارد که می تواند یکی از آنها را به خط حمله تیم ملی اختصاص داد که آن صلابت و جنگندگی لازم را ندارد و تنها در دقایق پایانی نیمه دوم به این خصوصیت مسلح شد. کریم انصاری‌فرد که انتظار از او بسیار بیشتر از این است و متاسفانه در بازی‌های اخیر تیم ملی آن چیزی نبوده که اهالی فوتبال انتظار دارند، این بار هم کم فروغ بود و البته بی آزار.

خط حمله تیم ملی که در صورت سرپنجه بودن می توانست هافبک‌های خلاقی مانند مجتبی جباری را در مرکز زمین برای دادن پاس‌های خطرناک سرذوق بیاورد در دیدار با بحرین شادابی لازم را نداشت و نتوانست برای دروازه‌ای که در تهران شش بار گشوده شده بود ایجاد زحمت کند.

عامل دیگری که باعث شد تیم کی‌روش انگیزه و شادابی گذشته را نداشته باشد شاید به ترس ملی پوشان - خصوصا باتجربه ترها - از خاطرات تلخ بازی در ورزشگاه ملی منامه برمی گشت که از موذیگری بازی عرب‌ها خبر داشتند و می دانستند که آنها با هر حربه‌ای که شده اجازه رسیدن پیروزی آسان به ایران را نمی دهند. بنابراین احتیاط را در دستور کار قرار داده بودند.

در مجموع با وجود اینکه تیم ملی ایران برابر بحرین به یک امتیاز دست پیدا کرد اما به نظر می رسید که غرور ناشی از پیروزی پرگل بازی رفت در چهره برخی ملی پوشان نمایان بود و همین دستکم گرفتن حریف در دقایق پایانی نیمه اول از سوی مدافعان باعث شد که ایران یک گل مفت دریافت کند.

تیم کی‌روش هر چند هنوز برای تیم شدن راه زیادی در پیش دارد اما در نیمه دوم نشان داد که راه جبران بازی عقب افتاده را پیدا کرده و مرد پرتغالی می تواند با استفاده از قدرت بازیخوانی و مهره‌هایی که در اختیار دارد در بازی که البته خیلی سخت نبود از شکست فرار کند. اما این تیم برای روزهای سخت آینده کار زیادی پیش رو دارد و باید یاد بگیرد که همیشه انگیزه و انرژی را با خود داشته باشد. تیم کی‌روش مزیت‌هایی مثل انگیزه و جنگندگی و میل به پیروزی را فراموش کرده بود و باید همیشه این فاکتورها را به همراه داشته باشد.

کارلوس کی‌روش که با حضورش در فوتبال ایران روح امید و نشاط را به علاقمندان تزریق کرده است - هر چند که تا به حال نتایج قابل قبولی کسب کرده - اما هنوز به زمان نیاز دارد تا بتواند تفکراتش را در تیم ملی فوتبال ایران پیاده کند. او حداقل یک سال زمان می خواهد تا از زیرساخت‌هایی که در فوتبال ایران ایجاد کرده است، استفاده کند.