  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۷

عسگری:

11 گره آمارگیر در طرح سرشماری بندرگز همکاری دارند

11 گره آمارگیر در طرح سرشماری بندرگز همکاری دارند

بندرگز - خبرگزاری مهر: فرماندار بندرگز گفت: 41 آمارگیر در 39 حوزه در قالب 11 گروه طرح سرشماری نفوس و مسکن را اجرا می کنند.

علیرضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در این شهرستان از روند مطلوبی برخوردار است.

وی اظهار داشت: باتوجه به اینکه 17 روز از آغاز طرح سرشماری در این شهرستان می گذرد مردم فهیم شهرستان بندرگز بار دیگر همانند سایر عرصه ها، حضور چشمگیری از خود به نمایش گذاشتند.

وی اظهار داشت: امروز همه مردم آگاه شده اند که شاخص های زیر بنایی در هر جامعه ای بر اساس آمار و اطلاعات صورت می گیرد و به همین دلیل، این طرح با استقبال پر شور مردم روبرو شده است.
 
عسگری از مردم شهرستان بندرگز خواست تا در طول مدت اجرای این طرح به همکاری خود با ماموران آمارگیر ادامه دهند.

مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن بندرگز گفت: کار آمارگیری نفوس و مسکن تا 22 آبانماه ادامه دارد .
 
شهرستان بندرگز در غرب استان گلستان و در فاصله 42 کیلومتری گرگان ( مرکز استان ) واقع شده است.  

 
کد مطلب 1457776

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار