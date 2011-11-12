11 گره آمارگیر در طرح سرشماری بندرگز همکاری دارند

علیرضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در این شهرستان از روند مطلوبی برخوردار است.

وی اظهار داشت: باتوجه به اینکه 17 روز از آغاز طرح سرشماری در این شهرستان می گذرد مردم فهیم شهرستان بندرگز بار دیگر همانند سایر عرصه ها، حضور چشمگیری از خود به نمایش گذاشتند.



وی اظهار داشت: امروز همه مردم آگاه شده اند که شاخص های زیر بنایی در هر جامعه ای بر اساس آمار و اطلاعات صورت می گیرد و به همین دلیل، این طرح با استقبال پر شور مردم روبرو شده است.



عسگری از مردم شهرستان بندرگز خواست تا در طول مدت اجرای این طرح به همکاری خود با ماموران آمارگیر ادامه دهند.



مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن بندرگز گفت: کار آمارگیری نفوس و مسکن تا 22 آبانماه ادامه دارد .



شهرستان بندرگز در غرب استان گلستان و در فاصله 42 کیلومتری گرگان ( مرکز استان ) واقع شده است.



