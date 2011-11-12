54 روستای چهارمحال وبختیاری از گاز برخوردار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عیدی اظهار داشت: پروژه گاز رسانی به ۳۶ روستای شهرستان کوهرنگ با اعتبار دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است.

وی افزود: ۸۴۰ انشعاب و ۱۴ ایستگاه با ۷۵ کیلومتر شبکه گاز رسانی در این روستاها بهره برداری می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری، میان رودان، مهدی آباد، فانی آباد، محمدآباد، غلام آباد، موسی آباد و نعلکشان علیا را از جمله روستاهای مذکور دارای گاز می شوندعنوان کرد.

وی بیان داشت: پروژه گاز رسانی به هشت روستا از توابع شهرستان فارسان نیز با یک میلیارد تومان اعتبار در ۱۴ کیلومتر و ۱۸۸ متر شبکه گاز رسانی افتتاح می شود.

عیدی تعداد انشعابات این پروژه را یک هزار و ۸۰۰ انشعاب برشمرد و گفت: روستاهای دره بیدینه، ویس آباد، شریف آباد، قلعه اقبال، حاج جهان قلی، نصیر آباد، حاجی آباد و امید آباد از جمله روستاهایی هستنند که از نعمت گازه بهره مند می شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ۱۰ روستای شهرستان اردل با ۸۵ کیلومتر خط گاز رسانی و دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار از نعمت گاز بهرمند می شوند.

وی، تعداد انشعابات این پروژه گاز رسانی را دو هزار و ۶۶۵ انشعاب عنوان کرد.