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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۲۰

دانش در گفتگو با مهر/

600 پارکومتر هوشمند در شهر قم نصب می‌شود

600 پارکومتر هوشمند در شهر قم نصب می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: کارشناس شرکت ایمن پارک مجری طرح نصب پارکومترهای هوشمند در قم، از نصب 600 دستگاه پارکومتر هوشمند در سطح این شهر خبر داد.

فاطمه دانش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نصب پارکومتر های هوشمند در شهر قم بیان داشت: این طرح به صورت پایلوت در قم اجرا می شود و بعد از آن در شهرهای دیگر از جمله کرج و زنجان نیز راه اندازی خواهد شد.

وی با بیان این که برای هر 100 دستگاه 181 میلیون تومان برآورد هزینه شده است، اظهار داشت: بر اساس توافق انجام شده قرار است 600 دستگاه پارکومتر هوشمند در سطح شهر قم نصب شود که تا کنون 13 دستگاه آنها در خیابان صفائیه و 67 دستگاه در بلوار امین نصب شده است.

دانش یادآور شد: به مرور زمان این سیستم در تمامی خیابان های اصلی شهر قم از جمله خیابان های دورشهر، شهید بهشتی و امام خمینی(ره) نصب می شود.

وی در ادامه بر استفاده از تکنولوژی در خدمات پیشرفته شهری تاکید کرد و بیان داشت: با توجه به افزایش روز افزون تعداد خودروها، ساماندهی و مدیریت پارک حاشیه خیابان ها یکی از ضروریات است تا هم توزیع فضاهای پارک را بین همه افراد جامعه داشته باشیم و هم از توقف های طولانی جلوگیری کرده و بار ترافیکی در محورهای پرتردد را کاهش دهیم.

کارشناس شرکت ایمن پارک در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مزایای استفاده از پارکومترهای هوشمند اشاره کرد و گفت: کمک به ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه، کمک به افزایش زیبایی مبلمان شهری، سهولت استفاده از فناوری برای شهروندان و رانندگان، حذف خطای سهوی و عمدی انسانی و ... از جمله مزایای استفاده از این سیستم است.
 

کد مطلب 1457789

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