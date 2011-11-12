فاطمه دانش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نصب پارکومتر های هوشمند در شهر قم بیان داشت: این طرح به صورت پایلوت در قم اجرا می شود و بعد از آن در شهرهای دیگر از جمله کرج و زنجان نیز راه اندازی خواهد شد.



وی با بیان این که برای هر 100 دستگاه 181 میلیون تومان برآورد هزینه شده است، اظهار داشت: بر اساس توافق انجام شده قرار است 600 دستگاه پارکومتر هوشمند در سطح شهر قم نصب شود که تا کنون 13 دستگاه آنها در خیابان صفائیه و 67 دستگاه در بلوار امین نصب شده است.



دانش یادآور شد: به مرور زمان این سیستم در تمامی خیابان های اصلی شهر قم از جمله خیابان های دورشهر، شهید بهشتی و امام خمینی(ره) نصب می شود.

وی در ادامه بر استفاده از تکنولوژی در خدمات پیشرفته شهری تاکید کرد و بیان داشت: با توجه به افزایش روز افزون تعداد خودروها، ساماندهی و مدیریت پارک حاشیه خیابان ها یکی از ضروریات است تا هم توزیع فضاهای پارک را بین همه افراد جامعه داشته باشیم و هم از توقف های طولانی جلوگیری کرده و بار ترافیکی در محورهای پرتردد را کاهش دهیم.



کارشناس شرکت ایمن پارک در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مزایای استفاده از پارکومترهای هوشمند اشاره کرد و گفت: کمک به ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه، کمک به افزایش زیبایی مبلمان شهری، سهولت استفاده از فناوری برای شهروندان و رانندگان، حذف خطای سهوی و عمدی انسانی و ... از جمله مزایای استفاده از این سیستم است.

