درسهای تاریخی غدیر برای دنیای معاصر/ ریشه مشکلات امروز مسلمانان

حجت الاسلام نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه واقعه غدیرخم یک تاریخ و یک فلسفه تاریخ دارد، گفت: تاریخ "غدیرخم" این است که پیامبر اسلام(ص) به امر خدا 18 ذیحجه در حجة الوداع خلیفه مسلمین را معرفی کردند که ما در این مبحث با برادران اهل سنت این اختلاف را داریم که آنها می گویند واژه "ولی" در مورد شخصیت حضرت علی(ع) از زبان پیامبر اسلام(ص) به معنی "دوستی" ایشان است .

وی افزود: فلسفه تاریخ غدیرخم این است که امت اسلامی هیچگاه نباید بدون ولی و رهبر باشد، حتی امیرالمؤمنین(ع) در نهج البلاغه می فرماید: ... لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیر بَرٍّ أَوْ فَاجِر.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم تأکید کرد: غدیرهم تاریخ مسلمین است و هم گواه این است که پیامبر(ص) امت خویش را هیچگاه رها نمی کرد؛ معنی ندارد خلیفه اول به این فکر باشد که برای امت اسلامی خلیفه تعیین کند اما این مسئله به ذهن شریف پیامبر(ص) خطور نکند که برای امت خویش رهبر و خلیفه تعیین بفرماید .

حجت الاسلام نواب با بیان اینکه واقعه غدیر نشان داد که امت اسلام هیچگاه و در هیچ شرایطی نباید بدون رهبر باشد، تصریح کرد: مهمترین درس غدیر این است که باید از ولی خد اطاعت پذیری داشته باشیم؛ پیامبر ولی ما بود " انما ولیکم الله و رسوله ..." ما چرا از ولی و پیامبر خود تبعیت نکردیم؟ همه آفتهایی که بر سر ما آمده به خاطر عدم اطاعت از ولی است که واقعه غدیر خود گویای همه این مسائل است.

