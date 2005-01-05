مذاكرات رهبران كردستان عراق،علاوي و الياور با بوش براي به تعويق انداختن انتخابات

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، منابع نزديك به دولت موقت عراق به الحيات گفته اند كه جلال طالباني رهبر اتحاديه ميهني و مسعود بارزاني رهبر حزب دمكرات كردستان عراق و الياور وعلاوي هم اكنون وارد مذاكرات فشرده با مقامات آمريكايي براي دستيابي به حمايت آنها براي تعويق انتخابات شده اند.



اين منابع به اين نكته اشاره كردند كه روزهاي آينده شاهد حل و فصل اختلافات و مجادله ها درباره اين موضوع خواهد بود اما با وجود اين تحركات در راستاي به تعويق انداختن انتخابات، وزير امور خارجه عراق تاكيد كرده است انتخابات در موعد مقرر آن برگزار خواهد شد .



هوشيار زيباري از جهانيان خواست ناظران خود را براي نظارت بر آن به عراق اعزام كنند.



زيباري در واكنش به اظهارات حازم شعلان وزير دفاع موقت كه از امكان به تعويق افتادن انتخابات سخن گفته بود، اظهار داشت: موضع رسمي دولتي درعراق اين است كه انتخابات در موعد مقرر آن برگزار خواهد شد و حتي تا اين لحظه هيچ گونه تصميم گيري رسمي درباره تعويق آن گرفته نشده است.



مردم عراق بايد براي انتخاب 275 نماينده مجلس ملي خود در 30 ژانويه جاري (11 بهمن ) به پاي صندوق هاي راي بروند هرچند بهانه جويي هاي برخي گروه هاي وابسته به اقليت و درخواست آنها براي تعويق انتخابات روز به روز ابعاد گسترده تري به خود مي گيرد اما اكثريت ملت عراق خواهان برگزاري انتخابات درموعد مقرر آن هستند.