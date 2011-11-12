تیم فوتبال نوجوانان صبای قم برابر ذوب آهن به تساوی رسید

مجید کمیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بازیکنان صبا این روزها با انگیزه زیاد، اشتیاق و علاقمندی فراوان به موفقیت تیم خود را در تمرینات فشرده آماده سازی حضور دارند تا امسال فصل موفقی در لیگ برتر داشته باشیم.



وی ادامه داد: در کنار برنامه های متنوع آماده سازی، انجام دیدارهای تدارکاتی نیز از جمله اقداماتی است که برای افزایش آماده سازی تیم به منظور حضوری موفق در مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور در نظر گرفته ایم و البته برای تقویت آمادگی تیم مفید بوده است.



مربی تیم فوتبال نوجوانان صبای قم افزود: به همین منظور شامگاه جمعه در دیداری تدارکاتی در شهر اصفهان با تیم نوجوانان ذوب آهن اصفهان به خوبی میزان آمادگی و هماهنگی تیم را محک زدیم تا با بهترین شرایط در هفته نخست لیگ برتر به میدان برویم.



وی یاد آور شد: در این مسابقه بازیکنان ما به خوبی فرامین کادر فنی را در زمین مسابقه به اجرا در آورده و در نهایت توانستند میزبان خود را با تساوی یک بر یک متوقف کرده و با روحیه ای خوب آماده دیدار با سپاسی شیراز در هفته نخست لیگ برتر شوند.



کمیجانی در خصوص میزان تغییرات به عمل آمده در ترکیب تیم فوتبال نوجوانان صبای قم نسبت به فصل گذشته لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور، تصریح کرد: به هر حال تغییرات در تیم های رده های سنی پایه به توجه به محدودیت های سنی که از سوی فدراسیون فوتبال همه ساله اعلام می شود، امری طبیعی است و صبای قم نیز چند بازیکن خود را به همین دلیل از دست داده است.



وی تاکید کرد: البته نفراتی که امسال در ترکیب تیم فوتبال نوجوانان صبای قم حضور دارند، بازیکنانی هستند که از مدرسه فوتبال صبا گزینش شده اند و قطعا با ترکیب جدید نیز می توانیم حضور موفقی در رقابت های لیگ برتر داشته باشیم.



مربی تیم فوتبال نوجوانان صبای قم افزود: این روزها تمام تمرینات ما برای بازی حساس روز جمعه مقابل تیم فجر شهید سپاسی شیراز طراحی شده و تلاش می کنیم تیم را تا بازی روز جمعه به بهترین شرایط ممکن رسانده و آماده این بازی شویم.



وی تصریح کرد: در بازی روز جمعه مقابل تیم فجر شهید سپاسی به حضور تماشاگران قمی هم نیاز داریم تا با حمایت آنها در یکی از حساس ترین دیدارهای خود در لیگ برتر این فصل بازیکنان ما با روحیه بالا به مصاف حریف رفته و لیگ را با کسب نتیجه ای خوب آغاز کنند.



گفتنی است: تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در نخستین هفته فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور در دیداری خانگی روز جمعه بیست و هفتم آبان ماه از تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز پذیرایی می کند.

