1800 نفر در آزمونهای ادواری سنجش مهارت گلستان شرکت کردند

ابوطالب جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آموزان برای نخستین بار به صورت هماهنگ و کشوری و در 65 رشته در روز جمعه انجام شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان افزود: از تعداد کل شرکت کنندگان در آزمون سنجش مهارت یک هزار و 351 نفر مرد و 510 نفر زن بودند که با تمهیدات اندیشیده شده از سوی عوامل برگزاری آزمون در حوزه های مختلف در سلامت کامل برگزار شد.

وی درخصوص شرایط قبولی در آزمون های سنجش مهارت بیان داشت: حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی 50 از 100 و در آزمون عملی 70 از 100 است.

جلالی گفت: شرط قبولی نهایی برای دریافت گواهینامه مهارت کسب حداقل نمره معدل 70 از 100 است.