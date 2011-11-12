به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای هفته سوم فصل جدید مسابقات لیگهای آینده سازان کاراته باشگاههای کشور در حالی برگزار شد که میزبان این هفته تیم کاراته آینده سازان شهاب گاز سوز قم بود و کاراته کاهای این تیم در دو مسابقه برابر حریفان خود به روی تاتامی رفتند.
حریفان تیم آینده سازان کاراته شهاب گاز سوز قم در هفته سوم مسابقات لیگ باشگاههای کشور، تیمهای سبک شوکوکای یونیون و شهرداری زنجان بودند که با وجود تلاش اعضای تیم آینده سازان کاراته شهاب گاز سوز قم، نتیجه یک مسابقه به سود شهاب گاز سوز قم به پایان رسید.
در هر دو مسابقه با تیمهای سبک شوکوکای یونیون و شهرداری زنجان، اعضای تیم آینده سازان شهاب گاز سوز قم نمایش قابل قبولی برابر حریفان خود داشتند و به همین دلیل در پایان مسابقات از سوی مسئولان برگزاری، یوسف حسنی از این تیم به عنوان سرپرست نمونه انتخاب شد.
اما نگاهی به عملکرد تیم کاراته آینده سازان شهاب گاز سوز قم در رقابتهای هفته سوم نشان میدهد که این تیم در نخستین مسابقه که دیداری از هفته مرحله اول مسابقات بود، برابر تیم کاراته آینده سازان شهرداری زنجان یکی از مدعیان رقابتها که بیشتر نفرات ملی پوش را در اختیار دارد به روی تاتامی رفت که در این دیدار، کاراته کاهای دو تیم در دو بخش کاتا و کومیته تیمی با یکدیگر به رقابت پرداختند و در حالی که در این مسابقه شاهد ارائه توانمندی تکتک اعضای تیم آینده سازان شهاب گاز سوز قم بودیم، حریف در مجموع برتری در این مسابقه را از آن خود کرد.
این در حالی است که در دیگر رقابت هفته سوم لیگ کاراته آینده سازان باشگاههای کشور، تیم آینده سازان شهاب گاز سوز قم برابر تیم سبک شوکوکای یونیون به میدان رفت که در این مسابقه نماینده قم درهر دو بخش کاتا و کومیته از سد حریف خود عبور کرد و در مجموع صاحب برتری شد.
پیکارهای این هفته مسابقات لیگ آینده سازان کاراته باشگاه های کشور در قم سطح بسیار بالایی برخوردار بود، زیرا در پایان این هفته همچنان تیم کاراته آینده سازان دانشگاه آزاد اسلامی تهران در صدر جدول رده بندی باقی ماند و تیم های شهرداری زنجان و آینده سازان شهاب گاز سوز قم در مکانهای دوم و سوم لیگ باشگاههای کشور باقی ماندند.
گفتنی است: همچنین در پایان مسابقات این هفته از لیگ آینده سازان کاراته باشگاههای کشور که در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد، قرار شد میزبان بعدی این رقابت ها در هفته چهارم از دور رفت لیگ آینده سازان کاراته باشگاه های کشور شهر مقدس مشهد باشد.
لیگ آینده سازان کاراته کشور/
کاراتهکاهای قم از سد رقبای خود در سبک یونیون گذشتند
قم - خبرگزاری مهر: کاراته کاهای تیم شهاب قم در هفته سوم لیگ آینده سازان کاراته باشگاه های کشور از سد حریفان خود در تیم شوکوکای یونیون گذشتند.
به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای هفته سوم فصل جدید مسابقات لیگهای آینده سازان کاراته باشگاههای کشور در حالی برگزار شد که میزبان این هفته تیم کاراته آینده سازان شهاب گاز سوز قم بود و کاراته کاهای این تیم در دو مسابقه برابر حریفان خود به روی تاتامی رفتند.
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