زمین مورد نیاز برای احداث کارخانه سیمان مریوان تامین شد

ارسلان ازهاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی مسئولان استان و بعد از شناسایی افراد سرمایه گذار، زمین مورد نیاز برای ساخت و راه اندازی کارخانه سیمان در محدوده شهرستان های سروآباد و مریوان تامین شد.

وی با اشاره به بازدید صورت گرفته از زمین مورد نیاز برای احداث کارخانه سیمان اظهار داشت: پس از بررسی های کارشناسی و با توجه به همکاری دستگاه ها و سازمان های مسئول 60 هکتار زمین در نزدیکی روستای ذلکه از توابع بخش مرکزی شهرستان سروآباد برای احداث این کارخانه تامین و مشخص شده است.

ازهاری ادامه داد: زمین مورد نظر از سوی منابع طبیعی استان کردستان به متولیان احداث این کارخانه سیمان واگذار شده و انتظار می رود که در کوتاهترین زمان ممکن زمینه برای ساخت و بهره برداری از این پروژه که سهم بسیاری در ایجاد اشتغال و افزایش تولید در استان دارد، فراهم شود.

کارخانه سیمان مریوان ظرفیت تولید سالانه بیش از دو هزار مترمکعب سیمان را دارد و در صورت بهره برداری زمینه برای اشتغال 500 نفر را به صورت مستقیم فراهم می کند و با توجه به نزدیکی مرز رسمی باشماق مریوان فرصت افزایش صادرات غیرنفتی به شمال عراق ایجاد می شود.