کشورهای مسلمان، منابع مکتوب را از حصار جغرافیایی خود خارج کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در افتتاحیه دومین اجلاس بین المللی ناشران جهان اسلام با اشاره به اینکه ملت ایران ملتی است که در طول تاریخ توانسته است از ارزشهای اسلامی صیانت به عمل آورد، بیان کرد: ملت ایران در طول حیات خود هرگزاز مواضع منطقی خود عدول نکرده است و همواره از وحدت سخن به میان آورده است و امروز نیز اگر صحبت از وحدت به زبان میآوریم، معنی حقیقی تمسک به آیه «وعتصموا بحبلالله جمیعاً و لاتفرقوا» است.
وی ادامه داد: ملت اسلامی در دورانی که دشمنان آنان کاری جز دشمنی با آنها ندارند، باید تبدیل به ید واحده شوند. چالش اصلی جهان در نبود ابرقدرتها برای نزاع با یکدیگر، امروزه به موضوع جهان اسلام اختصاص یافته است و اسلامستیزی در این عرصه، موضوعی اصلی و قابل توجه است که همه به آن اذعان دارند و از همه ابزارهای موجود برای ترویج آن استفاده میکنند، اما امروز باید به روشنی گفت که دستاوردهای انقلاب اسلامی توانسته است خط بطلانی بر این نوع نگاه بکشد.
حسینی در ادامه با اشاره به اینکه اعمال فشار و تهدید کشورهای مسلمان باعث شده است که حرکت به سمت خودکفایی در میان آنها بیشتر به چشم بیاید، افزود: ما در زمینههای علمی، دستاوردهای قابل توجهی داشتهایم که قابل ارائه به تمام جهانیان است و در حوزه نشر نیز لازم است که به نوعی از این همدلی دست پیدا کنیم. ما قبل از این نیز در حوزههای دیگری به سمت وحدت گام برداشتهایم. به عنوان مثال در نمایشگاه بینالمللی مطبوعات، اتحادیه مطبوعات جهان اسلام را تشکیل دادیم و اتحادیه جهانی ناشران مسلمان نیز گامی در این راستا خواهد بود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: وحدت در سایه کلیگویی فراهم نمیشود. باید اقشار مختلف مردم در کنار همدیگر قرار بگیرند و باهم به تقسیم کار بپردازند. به جای برخی اصطکاکها باید به فعالیت در کنار همدیگر ترغیب شویم و با تقسیم کار خلاءهای موجود را برطرف کنیم؛ به ویژه امروزه که با ظهور بیداری اسلامی لزوم این مساله بیش از یش دیده میشود.
حسینی با اشاره به اینکه بیداری اسلامی، برترین هدیهای است که امام راحل و انقلاب اسلامی به کشورهای مسلمان دادهاند، گفت: در ابتدای انقلاب اسلامی شبهههای بسیاری بر این موضوع وارد میشد. بسیاری میگفتند که اسلامیت و جمهوریت قابل جمع شدن در کنار یکدیگر نیست، ولی جمهوری اسلامی نشان داد که این شبهات محلی از اعراب ندارد. امروز در کشورهای مسلمان بیدار شده مثل مصر و لیبی نیز لازم است که با همفکری به سمت حل مشکلات و شبهات موجود گام برداشته شود و در این راه ناشران به عنوان یکی از بزرگترین اقشار تعیین کننده در حوزه فرهنگ، نقش قبال توجهی را خواهند داشت.
وی در ادامه با ابلاغ سلام رئیس جمهوری و اشاره به اینکه فشرده بودن برنامه سفرهای استانی موجب شد که علی رغم میل باطنی نتواند در این نشست حضور به هم رساند، گفت: چندی قبل در اجلاس یونسکو بحث جدی میان کشورهای مسلمان به منظور ورود فلسطین به این سازمان انجام شد، اما آمریکا یونسکو را تهدید کرد که در صورت پذیرش این مساله، حمایتهای خود را از آن قطع خواهد کرد. با این وجود این مساله انجام شد و کشورهای مسلمان بار دیگر متوجه شدند که در صورت اتحاد میتوانند کارهای بزرگی را انجام دهند. در واقع، این کشورها نشان دادند که دوران استکبار و تحمیل نظر بر ملتها گذشته است و روحیه خودباوری بار دیگر بیدار شده است.
حسینی افزود: کشورهای اسلامی در حوزه کتابهای درسی و علوم انسانی به نقطه مطلوبی نرسیدهاند و باید در این زمینه گامهای اساسی بردارند. از طرف دیگر باید اعتنای صرف به منابع غربی را کنار بگذاریم و سعی کنیم تا منابع مکتوب در کشورهای مسلمان را به سمت ترجمه برای یکدیگر سوق دهیم.
وی همچنین با اشاره به موضوع ترغیب کشورهای مسلمان به مطالعه گفت: باید تلاش کنیم که سرانه مطالعه میان کشورهای جهان اسلام را افزایش دهیم که با توسعه این موضوع، بسیاری از مشکلات این کشورها حل خواهد شد. در واقع کتابهای بسیاری در کشورهای مسلمان وجود دارند که با ترجمه و توزیع دقیق آنها میتوانیم آن را از چهارچوب جغرافیایی محض کشورهای تولید کنندهشان خارج کنیم و سایرین را به مطالعه آنها فرا بخوانیم.
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