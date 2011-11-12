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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

تنها پس از 24 ساعت؛

"آرین روبن" باز هم مصدوم شد

"آرین روبن" باز هم مصدوم شد

ستاره هلندی بایرن مونیخ تنها 24 ساعت پس از بازگشتش به تمرینات باواریایی‌ها بار دیگر مصدوم شد و دیدار حساس این تیم مقابل دورتموند را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نوشته مجله کیکر، روبن که پنجشنبه به تمرینات بایرن بازگشته بود، روز گذشته باز هم از ناحیه کشاله ران احساس درد کرد و جلسه تمرینی این تیم را ترک کرد.

روبن در ماه اکتبر تحت عمل جراحی قرار گرفته بود اما به نظر می رسد او کمی زود به تمرینات بازگشته است. از طرف دیگر "باستین شواین اشتایگر"، دیگر ستاره بایرن نیز به دلیل شکستگی استخوان ترقوه نمی تواند فعلا این تیم را همراهی کند. "آناتولی تیموشک" هم که در دیدار مقابل آگسبورگ از زمین بازی اخراج شد با سه جلسه محرومیت روبه‌رو شده است.

بایرن مونیخ در دیدار 19 نوامبر 2011 (28 آبان‌ماه 1390) مقابل مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌های بوندس‌لیگا کار سختی در پیش خواهد داشت و در خط هافبک با کمبود بازیکن مواجه است.

کد مطلب 1457841

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