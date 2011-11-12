بهزاد برجی ورزشکار کرمانشاهی طلا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابتهای جهانی توآ در شیراز این ورزشکار شایسته با غلبه بر مارتین از ترینیداد و توباگو موفق به کسب این مدال ارزشمند برای کشورمان شد.

همچنین، در پایان این رقابتها، تیم ملی ایران در نخستین دوره رقابت های جهانی توا با اقتدار بر سکوی قهر مانی ایستاد.

بر اساس این گزارش، تیم ایران در مجموع سه رشته تیم ایران با کسب 16 طلا و سه برنز در رده بانوان و آقایان عنوان قهرمانی نخستین دوره این مسابقات را کسب کرد، تیم کامرون با یک طلا و یک برنز بر جای دوم ایستاد و افغانستان هم با دو نقره و چهار برنز بر سکوی سوم ایستاد.

تیم های بانوان مغولستان و کنیا با کسب یک مدال طلا در رشته مایانا دوم و سوم شدند.

همچنین در رشته گیلما ایران سه طلا، روسیه یک نقره و سنگاپور دو برنز کسب کردند و در دوچوب نیز ایران دو طلا و یک برنز به خود اختصاص داد، کامرون یک طلا را کسب کرد و افغانستان هم دونقره را از آن خود کرد . در رشته مایانا ایران هشت طلا را بخود اختصاص داد، کاستاریکا یک نقره و دو برنز را از آن خود کرد و آلمان هم صاحب یک نقره و یک برنزشد.

