درگذشت یک نویسنده ــ ناشر در جریان برگزاری اجلاس ناشران جهان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی محمودی، نویسنده آثار دینی و مدیر انتشارات بعثت، صبح امروز در حالی که به عنوان یکی از مهمانان دومین اجلاس ناشران جهان اسلام در مراسم آغازین این اجلاس شرکت کرده بود، دچار حمله قلبی شد و درگذشت.

عباسعلی محمودی نفر اول از سمت چپ در ردیف دوم

پزشکان اورژانس تهران پس از اطلاع از وخامت حال این نویسنده آثار مذهبی و دینی، خود را به محل برگزاری اجلاس رساندند، اما تلاش آنان برای احیای قلب وی ناکام ماند و این نویسنده ـ ناشر در 88 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

وهابیت مسلک ضد اسلام، نظریه جدید درباره برابری زن و مرد در قصاص، مفسد فی الارض و مستضعفین، مرگ و زندگی از دیدگاه قرآن، قضاوت از دیدگاه قرآن و حدیث و ... شماری از آثار این نویسنده است.



محمودی، پایه‌گذار و مدیر انتشارات بعثت نیز بود.