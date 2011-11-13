محمود برآبادی نویسنده و دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: انجمن در حال حاضر 3 کتاب مجموعه مقالات را برای چاپ آماده کرده است. یکی از این کتابها مجموعه مقالاتی درباره مهدی آذریزدی است که در حال حاضر در مرحله ویرایش نهایی به سر میبرد و قرار است پس از طی این مرحله، برای چاپ به انتشارات امیرکبیر تحویل داده شود.
وی افزود: این کتاب شامل مقالاتی است که 2 سال پیش در گرامیداشت آذریزدی ارائه شد. همچنین تعداد مقالات دیگری هم به این مقالات اضافه شدهاند که در مجموع این کتاب حجمی حدود 180 صفحه خواهد داشت. کتاب دیگر درباره نادر ابراهیمی است که مراحل آمادهسازیاش انجام و به خانه کتاب تحویل داده شده است.
برآبادی ادامه داد: مسئولیت گردآوری مقالات مربوط به ابراهیمی را شهرام اقبالزاده به عهده داشته است. این کتاب با حجمی حدود 120 صفحه به خانه کتاب تحویل داده شد و حدس میزنم در حال حاضر زیر چاپ باشد. کتاب سوم هم یادنامه قیصر امینپور است که در مرحله ویرایش نهایی است و به زودی به خانه کتاب تحویل داده میشود. دوستان و شاعرانی که با امینپور آشنایی داشتند، در تهیه و تدوین این یادنامه کمک زیادی کردند.
مولف کتاب «حکایتهای شیرین از گنجینه ادب پارسی» گفت: انجمن نویسندگان کودک و نوجوان دو پروژه دیگر هم برای چاپ دارد. یکی از این طرحها کتابی با نام «تجربههای نوشتن» است که برای تولید آن از نویسندگان عضو انجمن خواسته شده، تجربیات خود از نوشتن را در اختیار انجمن قرار دهند تا در قالب یک کتاب به چاپ برسند. طرح دیگر مجموعهای 2 جلدی با نام «کلاس اولیها» است که هر کتاب از این مجموعه شامل چند داستان است. این مجموعه را نشر چکه برای گروه سنی الف منتشر خواهد کرد.
دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان درباره برنامههای دیگر این انجمن گفت: در حال حاضر کلاسها و کارگروههای انجمن مشغول فعالیت هستند. سیامک گلشیری و جواد جزینی در حال اداره کلاس داستاننویسی بوده و منیژه پدرامی هم کارگاه قصه را در انجمن اداره میکند. به علاوه کارگرههای رمان با مسئولیت محمدرضا یوسفی، شعر با مسئولیت علیاصغر سیدآبادی، ادبیات نمایشی با مدیریت مجید راستی و فانتزی هم با مدیریت کاتارینا ورزی، جلسات خود را برگزار میکنند.
نظر شما