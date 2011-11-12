جایگاه پژوهش در کشور/پژوهشها محدود به تلاشهای شخصی است

دکتر منوچهر صانعی دره‎بیدی در مورد جایگاه پژوهش در ایران به خبرنگار مهر گفت: جایگاه پژوهش در ایران ضعیف و ناچیز است وبه هیچ وجه درخور شأن ما ایرانیها نیست. این موضوع نیاز به برنامه‎های کلان در برنامه ریزیهای توسعه و پیشرفت آنها دارد.

وی با طرح این سؤال که چرا به جای هزینه کردن در بخشهای زیربنایی چون پژوهش، در حوزه های هزینه می کنیم که بازدهی و کارایی ندارند، گفت:‌ بودجه دولتها برای بخش پژوهش باید افزایش یابد، درست است که در بخش پژوهش نیز چون سایر بخشها، مبالغی از هزنیه ها به هدر می روند ولی باید به امر پژوهش توجه و اعتنایی صد چندان بشود.

صانعی یادآور شد:‌ متأسفانه پژوهش در ایران به کوششهای شخصی و علائق فردی محدود شده و پژوهشگران از امکانات مادی خوبی برخوردار نیستند و درآمد حاصله از پژوهش هم از اغلب کارها کمتر است.

استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی در تقویت این حوزه گفت:‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشکلات پژوهشگران را رفع کند و نیازها و احتیاجات آنان را مرتفع سازد. البته هزینه‎هایی در بخش پژوهش می‎شود ولی کافی نیست و از آن مهمتر اینکه به این بخش توجه نداریم. در کشورهای غربی پژوهشگاهها و مراکز آموزشی بیشتر از وقف مردم ایجاد شده ولی در کشور به این حوزه توجهی نشده است .