دفتر ابداعات و اختراعات در دانشگاه علوم پزشکی شیراز راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دفتر با هدف شکوفاسازی و بهرهگیری هرچه بیشتر از توانمندیها و پتانسیلهای بالای علمی دانشگاه در راستای کاربردی سازی ایدهها و نوآوریهای اعضای هیئت علمی، محققان و دانشجویان نخبه دانشگاه تاسیس شده است.
دفتر ابداعات و اختراعات با ارائه خدمات مشاورهای و انجام برخی پیگیری های عملی تسهیلاتی را جهت محققان و دانشجویان و اساتید ارائه می کند.
بررسی مقالات جهت شناسایی و استخراج ایدههای بالقوه دارای قابلیت کاربردی شدن و تبدیل آنها به اختراع، ارزیابی و داوری علمی ایدهها و اختراعات جهت صدور تأییدیه علمی و پیگیری اخذ گواهی ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی بخشی از خدمات این دفتر است.
همچنین پیگیری اخذ تائیدیه علمی از مراجع معتبر کشوری مانند بنیاد ملی نخبگان، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور و هیئت ممیزه وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مهمترین خدماتی است که این دفتر می تواند به محققان ارائه کند.
دانشجویان نخبه، استادان و محققان دانشگاه می توانند از خدمات دیگری از جمله در اختیار گذاردن امکانات مالی و تجهیزاتی جهت تکمیل مراحل ایجاد اختراع، ارتباط با صنعت و پیگیری امور تجاری سازی اختراعات ثبت شده و مشاورهها و حمایتهای حقوقی، علمی و اقتصادی دفتر از آغاز فرآیند ثبت ایده تا زمان صنعتیسازی محصول بهره مند شوند.
دفتر ابداعات، اختراعات و مالکیت فکری دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزاری کارگاههای توجیهی جهت ثبت داخلی نوآوریها و اختراعات و نیز انجام ثبت اختراع درخارج از کشور patent را نیز بر عهده دارد.
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