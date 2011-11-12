علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بدنبال انتشار خبر مهر مبنی بر عملی نشدن وعده معاون اول رئیس جمهور برای اعزام 30 معلول نخبه به مکه مکرمه ، وی با ارسال نامه ای دستور رسیدگی این موضوع را داد.

وی از ارسال نامه ای در این خصوص خبر داد و گفت: در این نامه نوشته شده که خبر درج شده درست است و خواستار رسیدگی و عملی شدن اعزام 30 معلول نخبه شد.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان ضمن تشکر از خبرگزاری مهر در انعکاس این خبر تاکید کرد: این خبرگزاری همواره در انتشار اخبار حوزه معلولان پیشرو است و دراین خصوص نقش بسزا و مهمی دارد.