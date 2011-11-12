اجرای قانون بستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان عقب آغاز شد

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از روز گذشته برابر قانون جدید راهنمایی و رانندگی بستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان عقب خودرو در جاده های برون شهری الزامی است و همه رانندگان و سرنشینان موظف به اجرای قانون هستند.

وی ادامه داد: همزمان با ابلاغ و اجرای قانون 6 ماه به رانندگان فرصت داده شد تا وسیله نقلیه خود را به کمربند ایمنی مجهز کنند. با اتمام این مهلتاز روز گذشته متخلفان برابر قانون جریمه می شوند.

جانشین فرمانده پلیس راه در مورد رانندگان خودروهای عمومی نیز گفت: رانندگان این خودروها موظف به اجرای قانون هستند و در صورتی که کمربند نفر سوم را نداشته باشند با برخورد پلیس مواجه می شوند. تمامی سرنشینان در طول سفر باید از کمربند ایمنی استفاده کنند. ضمن اینکه تمامی صندلی های اتوبوس ها نیز باید دارای کمربند باشند.