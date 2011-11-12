تقدیر از سادات منطقه 20 تهران در جشن ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب اله غفوری فرد با بیان اینکه جشن بزرگ ولایت در مساجد امام حسن مجتبی(ع) شهرک علائین، مسجد مرتضی علی(ع) چهارراه دیلمان و مسجد امام حسن مجتبی(ع) شهرک دولت آباد به صورت منطقه ای برگزار می شود گفت: کانون سمیه، سراهای محله، کتابخانه سیزده آبان، حسینیه منصوریه، مساجد، کانون امام خمینی و خانه مشق عباس آباد از جمله اماکن عمومی برگزار کننده جشن ولایت در منطقه 20 هستند که از سادات تقدیر می کنند.

وی برگزاری همایش امر به معروف و نهی از منکر در سراهای محلات ناحیه یک، مدرسه علائین و حسینیه منصوریه را از جمله برنامه های دیگر دهه ولایت برشمرد و اظهار داشت: برنامه های دهه ولایت با تاکید بر روح ولایت و تاثیر آن در زندگی اجتماعی شهروندان و ارتقای سطح نشاط اجتماعی شهروندان طراحی شده است.

غفوری در ادامه برگزاری یادواره شهدا در مساجد امام حسن مجتبی(ع) و حسین بن علی(ع) در محله ولی آباد، مسابقه های فرهنگی همچون کتابخوانی و نقاشی، سامانه های نشاط معنوی، دیدار از خانواده سادات و تقدیر از هنرمندان عرصه

موسیقی سنتی در فرهنگسرای ولاء را از دیگر برنامه های این دهه برشمرد.