اردوان نوسودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری شرکت های خارجی در استان کردستان در حوزه های مختلف بیان کرد: قرار است که یک شرکت ایتالیایی در راستای احداث جاده سنندج - مریوان و بهره برداری از آن در کوتاهترین زمان ممکن سرمایه گذاری کند.

وی ادامه داد: شرکت ایتالیایی اعلام آمادگی کرده است که در 30 درصد جاده سنندج - مریوان سرمایه گذاری کند که انتظار می رود با مشارکت سرمایه گذاران داخلی با سهم 20 درصدی و همت دولت برای تامین 50 درصد دیگر هزینه های مورد نیاز برای این پروژه، زمینه برای تسریع در ساخت و بهره برداری از این پروژه مهم فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم رفع مشکلات و نارسایی های شهرستان مریوان به عنوان یکی از مناطق ویژه و با استعداد در استان عنوان کرد: شهرستان مریوان در حوزه های مختلف دارای ظرفیت های بسیاری است که باید شرایط لازم برای بهره برداری از این ظرفیت ها را فراهم کرد.

نوسودی تسریع در ساخت جاده سنندج - مریوان را در راستای توسعه این منطقه موثر عنوان کرد و افزود: وجود دریاچه زریبار به عنوان قطب اصلی گردشگری استان کردستان از جمله ویژگی های منحصر به فردی است که می تواند زمینه را برای توسعه همه جانبه شهرستان و استان در بخش های مختلف به ویژه توریسم و گردشگری فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم تلاش های بیشتر اعضای شورای اسلامی و شهردار مریوان برای رفع مشکلات این شهر گفت: همکاری و تعامل اعضای شورا و شهردار با مسئولان دولتی نیاز اولیه برای رفع مشکلات فعلی به شمار می رود و انتظار می رود که به جای پرداختن به مسائل حاشیه ای مشکلات مردم شناسایی و نسبت به رفع آنها تلاش شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان ساماندهی دست فروشان، رفع مشکلات مربوط به صنوف مزاحم، رفع و ساماندهی سد معبر، توجه به نمای شهر، ایجاد و توسعه فضای سبز، جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، ایجاد بازارچه برای دست فروشان، اسفالت کوچه و معابر، جمع آوری نخاله های ساختمانی را از کارهای ضروری شهرداری دانست و بر رسیدگی فوری به این مشکلات در شهر مریوان تاکید کرد.

نوسودی در پایان از آماده شدن طرح جامع شهر مریوان خبر داد و اظهار داشت: با تصویب و ابلاغ این طرح زمینه برای نظارت بهتر بر روند ساخت و سازها در مریوان فراهم می شود.