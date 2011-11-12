افزایش 9.7 درصدی مراجعات نزاع به پزشک قانونی قم

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل پزشکی قانونی استان قم اعلام کرد که در 6 ماهه نخست امسال میزان مراجعات نزاع به مراکز پزشکی قانونی قم از چهار هزار و 693 در نیمه اول سال گذشته به پنج هزار و 150 مورد رسید.



بر اساس این گزارش از کل مراجعات نزاع در نیمه اول امسال، سه هزار و 563 نفر مرد و مابقی زن بوده‌اند.



همچنین در نیمه اول امسال بیشترین مراجعات نزاع در خرداد‌ماه با 908 مراجعه و کمترین آن با 787 مورد در فروردین‌ماه ثبت شده است.



مراجعه نزاع در سایر ماه‌ها، به ترتیب، اردیبهشت ماه 822 نفر، تیرماه 898 نفر، مرداد 863 نفر و در شهریورماه 872 نفر بوده است.



گفتنی است در سال گذشته هشت هزار و 353 نفر به دنبال وقوع نزاع و درگیری به مراکز پزشکی قانونی استان قم مراجعه کرده اند.

