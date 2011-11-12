افزایش 9.7 درصدی مراجعات نزاع به پزشک قانونی قم

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل پزشکی قانونی استان قم اعلام کرد که در 6 ماهه نخست امسال میزان مراجعات نزاع به مراکز پزشکی قانونی قم از چهار هزار و 693 در نیمه اول سال گذشته به پنج هزار و 150 مورد رسید.
بر اساس این گزارش از کل مراجعات نزاع در نیمه اول امسال، سه هزار و 563 نفر مرد و مابقی زن بودهاند.
همچنین در نیمه اول امسال بیشترین مراجعات نزاع در خردادماه با 908 مراجعه و کمترین آن با 787 مورد در فروردینماه ثبت شده است.
مراجعه نزاع در سایر ماهها، به ترتیب، اردیبهشت ماه 822 نفر، تیرماه 898 نفر، مرداد 863 نفر و در شهریورماه 872 نفر بوده است.
گفتنی است در سال گذشته هشت هزار و 353 نفر به دنبال وقوع نزاع و درگیری به مراکز پزشکی قانونی استان قم مراجعه کرده اند.
قم - خبرگزاری مهر: مراجعه نزاع در 6 ماهه نخست امسال به مراکز پزشکی قانونی استان قم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9.7 درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل پزشکی قانونی استان قم اعلام کرد که در 6 ماهه نخست امسال میزان مراجعات نزاع به مراکز پزشکی قانونی قم از چهار هزار و 693 در نیمه اول سال گذشته به پنج هزار و 150 مورد رسید.
نظر شما