ارائه الگوی نشاط دینی در اعیاد اسلامی وظیفه هیئتهای مذهبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی جودکی صبح شنبه در جلسه شورای هیئات مذهبی استان گفت: یکی از آسیبهایی که هیئات را تهدید می کند این است که تنها در عزای اهل بیت فعال هستند در حالی که پاسداشت اعیاد و مناسبتهای مذهبی نظیر غدیر به همان اندازه اهمیت دارند.

جودکی عنوان کرد: هیئت ها مجموعه های توانمند مردمی هستند که اگر از ظرفیت های آنها به درستی استفاده شود می توانند بسیاری از معضلات اجتماعی را حل کنند.

جدایی بین هیئات مذهبی و مساجد حربه دشمن است

وی تاکید کرد: در هیئات مذهبی باید نگاه تقریبی بین قومیت های مختلف وجود داشته باشد چرا که اختلاف بین شیعه و سنی و دیگر مذاهب توطئه ای است که دشمن تحقق آن را بین مردم دنبال می کند.

جودکی افزود: اختلاف بین هیئات مذهبی و جدایی هیئت ها از مساجد و بدنه روحانیت از حربه هایی است که دشمن برای ضربه زدن به تشکل های مذهبی از آن استفاده می کندوهیئاتی که عالم محور عمل می کنند از این آسیبها در امانند.

ترسیم یک نگاه زیبا از شیعه وظیفه هیئات مذهبی است

وی با اشاره به اینکه دشمنان شیعه را با اعمالی نظیر قمه زنی در دنیای مجاری و اینترنت به دیگران معرفی می کنند بیان کرد: ترسیم یک نگاه زیبا از شیعه که با عقلانیت و استدلال در عرصه دینی ورود پیدا کرده وظیفه هیئات مذهبی است

وی بیان کرد: هیئات مذهبی باید از اعمالی که به چهره دین خدشه وارد می کند دوری کنند و با وحدت کلمه و انسجام به عنوان نقاط قوت توطئه های دشمنان را خنثی کنند.

وی با بیان اینکه فاصله بین هیئات مذهبی و مساجد باید از بین برود افزود: اگر هیئات مذهبی زمینه اتحاد مذاهب و انسجام اسلامی را ایجاد کنند فرهنگ اهل بیت گسترش پیدا می کندچونوحدت کلمه یک اصل کلیدی، راهگشا و برآورنده اهداف عاشوراست

جودکی بر ترسیم شاخص های هیئت برتر توسط شورای هیئات مذهبی تاکید کرد و افزود: باید به هیئات یک الگو و مدل ارائه شود و باید با تعیین شاخص های یک هیئت خوب تشکلهای دینی و مردمی را به سمت حرکت در این مسیر درست تشویق کرد.

وی با بیان اینکه نگاه به هیئت نگاهی اصیل به آرمان های حسینی است چرا که پیشینه هیئت به قدمت قیام عاشوراست، افزود: هیئت عملا با سوگواری اهل بیت شکل گرفته و می توان گفت خاندان رسول اکرم اولین تشکیل دهندگان هیئت بودند.

وی بیان کرد: هیئتی که برآمده از اهل بیت است زمینه ای را فراهم می کند که آرمان های مدنظر دینی را فراهم و عملی کند.