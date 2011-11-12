راه اندازی دانشکده بهداشت در تایباد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت در دویست و سیزدهمین نشست شورای گسترش دانشکده های علوم پزشکی با تاسیس دانشکده بهداشت با رعایت مفاد سند آمایش سرزمین در شهر تایباد موافقت اصولی به عمل آورد.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال گذشته با ایجاد 5 دانشکده از جمله دانشکده پرستاری در کاشمر، دانشکده پرستاری در تربت جام، دانشکده پرستاری در قوچان و دانشکده های طب سنتی مکمل و فناوریهای نوین با مشمولیت رشته های زیست فناوری پزشکی، پزشکی مولکولی و انفورماتیک پزشکی در مشهد موافقت اصولی به عمل آورده است.

همچنین دانشگاه علوم پزشکی مشهد مکاتبه و پیگیری برای ایجاد دانشکده های جدید اقماری در شهرهای درگز، خواف و کلات را در دستور کار خود قرار داده است.