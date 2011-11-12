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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۳۰

راه اندازی دانشکده بهداشت در تایباد

راه اندازی دانشکده بهداشت در تایباد

وزارت بهداشت، موافقت اصولی خود را با ایجاد دانشکده بهداشت در شهر تایباد زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت در دویست و سیزدهمین نشست شورای گسترش دانشکده های علوم پزشکی با تاسیس دانشکده بهداشت با رعایت مفاد سند آمایش سرزمین در شهر تایباد موافقت اصولی به عمل آورد.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال گذشته با ایجاد 5 دانشکده از جمله دانشکده پرستاری در کاشمر، دانشکده پرستاری در تربت جام، دانشکده پرستاری در قوچان و دانشکده های طب سنتی مکمل و فناوریهای نوین با مشمولیت رشته های زیست فناوری پزشکی، پزشکی مولکولی و انفورماتیک پزشکی در مشهد موافقت اصولی به عمل آورده است.

همچنین دانشگاه علوم پزشکی مشهد مکاتبه و پیگیری برای ایجاد دانشکده های جدید اقماری در شهرهای درگز، خواف و کلات را در دستور کار خود قرار داده است.

کد مطلب 1457899

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