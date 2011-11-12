صندوق مهر رضای ابرکوه نیازمند فضایی مستقل و مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل برزگرزاده صبح شنبه در بازدید از صندوق مهر امام رضا (ع) ابرکوه اظهار داشت: مطمئنیم با تلاشی که برای حل این مشکل و استقرار صندوق مهر رضا ابرکوه در محلی مناسب در حال شکل گرفتن است روز به روز موفقیت های بیشتری را شاهد خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: فعالیتها و تلاشهای صندوق مهر امام رضا(ع) در راستای ایجاد اشتغال پایدار ارزشمند و ماندگار است.

برزگرزاده عنوان کرد: فعالیت های این صندوق به اعتبار نام مقدس امام رضا و تلاش های بسیار برای ایجاد اشتغال پایدار همیشه در اذهان خواهد ماند و از دست اندرکاران این صندوق در کشور تقدیر می کنیم.

وی افزود: صندوق مهر رضا ابرکوه نیز با وجود نیروهای مومن و متدین تاکنون تلاشهای بسیاری را در ایجاد اشتغال در این شهرستان محروم به کار گرفته است و به همین دلیل به عنوان یکی از صندوق های موفق استان لقب گرفته است.

رئیس صندوق مهر رضا ابرکوه نیز در این دیدار اظهار داشت: به طور قطع موفقیت های این صندوق در ابرکوه مدیون تلاشهای کارکنان، مسئولان شهرستان و مسئولان استانی صندوق مهر رضا در استان یزد است.

اکرمی افزود: با توجه به اینکه در سال جاری سیاست دولت افتتاح حساب بوده است مردم خیر شهرستان در مدتی کمتر از سه ماه حدود 300 میلیون تومان در این صندوق سرمایه گذاری کرده اند.

وی میزان سرمایه گذاری در این صندوق توسط افراد را مبلغ 10 هزار تومان تا 18 میلیون تومان اعلام کرد.