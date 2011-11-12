سعید آقایی، کارگردان و تهیهکننده در این باره به خبرنگار مهر گفت: مستند "مار و توازن طبیعت" روایتگر مارگیری غیر حرفهای است که به عنوان یکی از مشاغل موقت و غیر ثابت خود، اقدام به صید مار از طبیعت میکند و آنها را جهت فروش به مشهد میبرد، اما در آخرین صید خود خریدار ازدریافت مارهای او به دلیل منع قانونی اجتناب میکند و او را راهنمایی میکند تا خود مارها را به موسسه سرمسازی رازی برساند.
وی در ادامه افزود: مارگیر در آنجا از طریق مارگیری دیگر متوجه میشود که پس از سمگیری از مارها آنها را در کورههایی میسوزانند. در این لحظه او اعتراض کرده و مارهای خود را مطالبه میکند. در پایان شاهد رها سازی مارها توسط مارگیر در طبیعت هستیم.
این تهیهکننده و کارگردان تصریح کرد: در این مستند که به سفارش صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی تهیه میشود، مناطق مختلف جغرافیایی استان به علت وجود مارهای خاص، از تاکستانهای بدرانلو تا بیابانهای میاندشت و شنهای روان تا رودخانه و پوشش گیاهی خاص آن به تصویر کشیده خواهد شد.
وی با اشاره به مراحل تحقیق این مستند که یک ماه به طول انجامید، عنوان کرد: تصویربرداری این مستند یک ماه طول میکشد و پس از گذراندن مراحل تدوین، صداگذاری و موسیقی تا پایان آبان سال جاری آماده پخش خواهد شد.
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