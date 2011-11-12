افتتاحیه مسابقات لیگ والییال دانش آموزی منطقه 3 کشور در کرج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، افتتاحیه مسابقات لیگ والییال دانش آموزی منطقه 3کشور به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز در کلانشهر کرج آغاز شد.

این مسابقات در کلانشهر کرج آغاز شد و طی آن تیمهای مختلف با هم به رقابت خواهند پرداخت.

در این رقابتها تیمهایی از استانهای گیلان، مازندران، سمنان و البرز رقابت می کنند ضمن اینکه مسابقات یادشده به مدت دو روز برگزار می شود.

این رقابتها به صورت رفت و برگشت انجام می شود و در نهایت دو تیم برتر از هر گروه به لیگ برتر والیبال دانش آموزی صعود می کنند.

در مراسم افتتاح مسابقات والیبال دانش آموزی کشور رئیس انجمن والیبال مدارس کشور و جمعی از مسئولان آموزش و پرورش استان وناحیه 4 کرج حضور داشتند.





