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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۳۹

افتتاحیه مسابقات لیگ والییال دانش آموزی منطقه 3 کشور در کرج برگزار شد

افتتاحیه مسابقات لیگ والییال دانش آموزی منطقه 3 کشور در کرج برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: افتتاحیه مسابقات لیگ والییال دانش آموزی منطقه 3 کشور با حضور تیمهای مختلف در کرج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، افتتاحیه مسابقات لیگ والییال دانش آموزی منطقه 3کشور به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز در کلانشهر کرج آغاز شد.

این مسابقات در کلانشهر کرج آغاز شد و طی آن تیمهای مختلف با هم به رقابت خواهند پرداخت.

در این رقابتها تیمهایی از استانهای گیلان، مازندران، سمنان و البرز رقابت می کنند ضمن اینکه مسابقات یادشده به مدت دو روز برگزار می شود.

این رقابتها به صورت رفت و برگشت انجام می شود و در نهایت دو تیم برتر از هر گروه به لیگ برتر والیبال دانش آموزی صعود می کنند.

در مراسم افتتاح مسابقات والیبال دانش آموزی کشور رئیس انجمن والیبال مدارس کشور و جمعی از مسئولان آموزش و پرورش استان وناحیه 4 کرج حضور داشتند.
 
 
 
کد مطلب 1457911

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