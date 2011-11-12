84 درصد خانوارهای خراسان جنوبی سرشماری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید امینی صبح شنبه در جریان بازدید از ستاد سرشماری بیرجند در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه خراسان جنوبی در پیشرفت طرح سرشماری از میانگین کشوری بالاتر است، اظهار داشت: تاکنون 84.73 درصد استان سرشماری شده اند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 174 هزار و 456 خانوار در سطح استان فهرست برداری شده اند، افزود: از این تعداد 159 هزار و 124 خانوار فرم اطلاعات خانواری آنها تکمیل شده است.

امینی آمار غایبین طرح سرشماری در این استان را 16 درصد عنوان کرد و بیان داشت: این میزان بالغ بر 15 هزار و 332 خانوارهای استان را تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه تاکنون تمام خانوارهای استان فهرست برداری شده است، تصریح کرد: طی امروز و فردا خانوارهای غایب سرشماری خواهند شد.

امینی با اشاره به آمار تفکیکی سرشماری در این استان، عنوان کرد: 12 هزار و 408 خانوار سرشماری شده در استان مربوط به اعضای خانواده های موسسه ای بوده است.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی در پایان از فعالیت بیش از یک هزار نفر در بخش فنی و اجرایی سرشماری نفوس و مسکن این استان خبر داد.