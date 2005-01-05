ايران به تعليق درست عمل كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، تعليق غني سازي اورانيوم هنوزصورت مي گيرد و ايران به تعهد خود مبني براين تعليق عمل مي كند.

البرادعي اظهار داشت : به آژانس بين المللي انرژي اتمي گفته شده است كه روند تعليق غني سازي اورانيوم تا ماه فوريه كامل خواهد شد و تمام توليدات و دستگاههاي فرايند تبديل تحت پادمان ما خواهند بود.

همچنين البرادعي امروز گفته است كه براي رسيدگي به اتهاماتي كه از سوي آمريكا به تاسيسات نظامي پارچين مطرح شده در چند هفته آتي آژانس از اين منطقه با زديد خواهد كرد.

البرادعي افزود : در حاليكه هر كشوري مي تواند كارخانه اش را براي جداسازي پلوتونيوم يا غني سازي اورانيوم بسازد ما نمي توانيم به كار خود طبق روال ادامه دهيم .

وي گفت: ما درباره 30 الي 40 كشوري صحبت مي كنيم كه بر روي توانائي تسليحات هسته اي نشسته اند كه مي تواند در عرض چند ماه به بمب اتمي تبديل شود.

مدير كل آژانس در ادامه گفت: رژيم منع تكثير بين المللي كه تحت حمايت و پشتيباني پيمان منع تكثير سلاحهاي هسته اي NPT مي باشد با دست يابي كشورهائي مثل ايران به توانائي بدست آوردن چرخه سوخت هسته اي كه ظاهراً براي اهداف صلح آميز و توليد برق مي باشد به چالش كشيده شده است.

اين مقام آژانس افزود:هنوز به تسليحات هسته اي به عنوان يك گزينه تسليحاتي و نظامي نگريسته مي شود كه كشورها مي خواهند آن را براي بدست آوردن نفوذ سياسي بدست بياورند.

اين ديپلمات آژانس گفت: كنفرانس بررسي و تجديد نظر در خصوص NPT كه در ماه مي در نيويورك برگزار مي شود نتايجي را ببار نخواهد آورد و ما فقط نياز داريم گاو را از شاخ آن بگيريم ودر خصوص اين مسائل صحبت كنيم و ما نيازمند آن هستيم تا مطمئن شويم كه سيستم امنيتي جهاني ايجاد كرده ايم كه وابسته به تسليحات اتمي نيست.

وي همچنين اظهار داشت:آژانس بايد اقتدار لازم براي بازخواست هرگونه تلاشي در راستاي تكثير اين گونه سلاحها را بدست آورد.

البرادعي اظهار داشت: در عوض آژانس به كشورهائي كه چرخه سوخت هسته اي را توسعه مي دهند پيشنهاد تضمينهائي را مبني بر ارائه سوخت هسته اي براي اهداف صلح آميز و توليد برق ارائه خواهد داد.