مطالعه طرح مجتمع آبزی پروری و پرورش ماهیان زینتی امزاجرد پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قهرمانی مطلق در کارگروه امور اقتصادی و تولیدی بخش کشاورزی شهرستان همدان گفت: این مجتمع دارای 10 واحد 200 هزار قطعه‌ ای است که به صورت مستقیم برای 80 نفر اشتغال زایی دارد.

قهرمانی مطلق ادامه داد: استان همدان با فرهنگ سازی و برگزاری کلاس‌ مصرف مواد پروتئینی دریایی که به صورت مستقیم بر سلامت نسل آینده تأثیر دارد به وضعیت بسیار مطلوبی نسبت به سال‌های گذشته رسیده است.

فرماندار همدان در ادامه به نقش کارشناسان و استادان دانشگاه در اجرای هدفمند برنامه‌های کشاورزی اشاره کرد و گفت: برای بهبود مسائل مربوط به کشاورزی باید افق و چشم انداز روشنی تعریف شود.

85 درصد هزینه اجرای طرح آبیاری تحت فشار را دولت پرداخت می کند

قهرمانی مطلق همچنین از پرداخت 85 درصد هزینه اجرای طرح آبیاری تحت فشار توسط دولت خبرداد.

وی گفت: دولت برای اجرای طرح آبیاری تحت فشار 85 درصد هزینه را به صورت تسهیلات بلاعوض پرداخت می‌کند و تنها 15 درصد توسط کشاورز پرداخت می‌شود.

حسن قهرمانی مطلق با اشاره به پیش ‌بینی این طرح بر اساس قانون بودجه سال 90 از کشاورزان درخواست کرد این فرصت را مغتنم شمارند و به اجرای طرح آبیاری تحت فشار مزارع خود اقدام کنند.

قهرمانی مطلق لازمه موفقیت این طرح را فرهنگ سازی و اطلاع رسانی صحیح به کشاورزان دانست و گفت: اجرای طرح آبیاری تحت فشار باعث افزایش 30 تا 40 درصدی بهره‌وری از آب می‌شود که با توجه به کمبود آب در بخش‌های مختلف، استفاده از این طرح نتایج بسیار مطلوبی خواهد داشت.

هشت دشت ممنوعه در استان همدان شناسایبی شده است

معاون برنامه‌ریزی و عمرانی فرماندار همدان نیز در این کارگروه اظهار داشت: هشت دشت ممنوعه در استان همدان برای برداشت‌های آب با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند.

محمدعلی محمدی افت آب‌های زرزمینی را از جمله دلایل معضل کمبود آب دانست و گفت: این امر به دلیل ضعف مدیریت است.

وی با بیان اینکه مشکل کمبود آب روز به روز خود را بیشتر نشان می دهد، گفت: تنها راه رفع این مشکلات استفاده از آبیاری تحت فشار و بهینه سازی مصرف آب توسط کشاورزان است.

محمدی سهمیه شهرستان همدان برای احداث باغ ها در سال جاری را 500 هکتار از اراضی اعلام کرد و افزود: در این زمینه مشکل آب وجود دارد که باید با همکاری امور آب رفع شود.

طرح کشت گلخانه‌ای امزاجرد در 113 هکتار اجرا می شود

معاون برنامه‌ریزی فرماندار همدان ادامه داد: طرح کشت گلخانه‌ای امزاجرد در 113 هکتار و در سه مرحله اجرا می‌شود که تخصیص آب مرحله اول در 51 هکتار صورت می گیرد.

محمدی اظهار داشت: با توجه به جمع‌آوری کوره‌های آجرپزی شهر جورقان و بیکاری در این منطقه، ایجاد کشت گلخانه‌ای امزاجرد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی مفید است.

محمدی به بیان برنامه‌های تشکل‌های غیردولتی از جمله کانون نخبگان کشاورزی، سازمان نظام کشاورزی و نظام صنفی کشاورزان پرداخت و افزود: این تشکل‌ها باید بدون دخالت در امور یکدیگر به صورت ضابطه مند و با ارائه برنامه‌های شفاف و تعامل با مسئولان به پیشبرد امور کمک کنند.

12 هزار و 500 هکتار از زمین‌های کشاورزی همدان به شیوه تحت فشار، آبیاری می شود

رئیس اداره امور فنی و زیربنایی جهاد کشاورزی شهرستان همدان نیز در این کارگروه گفت: 12 هزار و 500 هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان همدان به شیوه تحت فشار، آبیاری می شود.

حسن امامی راد اظهار داشت: این میزان شامل 47 و نیم درصد زمین‌های مستعد آبیاری تحت فشار شهرستان و 12 و هشت دهم درصد از زمین‌های استان همدان است.

امامی راد با اشاره به فعالیت 32 شرکت کشاورزی در زمینه طراحی و اجرای سامانه آبیاری تحت فشار در استان همدان گفت: این مراکز310 فرصت شغلی ایجاد کرده است.

وی افزود: امسال سهمیه آبیاری تحت فشار شهرستان همدان هفت هزار و 870 هکتار است که 750 هکتار آن محقق شده است.