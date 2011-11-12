  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

نشست کمیته فنی تیم ملی واترپلو برگزار می‌شود

نشست کمیته فنی تیم ملی واترپلو برگزار می‌شود

در چهارمین نشست کمیته فنی واترپلو برنامه‌ریزی تیم‌های ملی و نحوه برگزاری فصل جدید مسابقات لیگ برتر این رشته بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور نادر غفوری، سرپرست کمیته مشورتی واترپلو و اعضای این کمیته شامل؛ کامبیز رخشانی مهر، امیرعباس اکبرنژاد، حسین مجیدی، مسعود رضوانی، محمدجواد پذیرفته، بهمن کیانی والا و سیروس طاهریان برگزار خواهد شد، برنامه‌ریزی تیم‌های ملی واترپلو و نحوه برگزاری مسابقات لیگ برتر واترپلو در صورت کاهش تیم‌های شرکت کننده مورد بحث و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

در این نشست همچنین گزارشی از مسابقات واترپلو کمتر از 16 سال در اصفهان که با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید، ارائه خواهد شد ضمن اینکه برگزاری مسابقات لیگ دسته اول نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

قرار است در نشست کمیته فنی واترپلو مسئولان کمیته آموزش و استعدادیابی واترپلو نیز تعیین شوند. نشست اعضای کمیته فنی واترپلو ساعت 11 یکشنبه (فردا) در محل فدراسیون شنا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1457925

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها