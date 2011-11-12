به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور نادر غفوری، سرپرست کمیته مشورتی واترپلو و اعضای این کمیته شامل؛ کامبیز رخشانی مهر، امیرعباس اکبرنژاد، حسین مجیدی، مسعود رضوانی، محمدجواد پذیرفته، بهمن کیانی والا و سیروس طاهریان برگزار خواهد شد، برنامه‌ریزی تیم‌های ملی واترپلو و نحوه برگزاری مسابقات لیگ برتر واترپلو در صورت کاهش تیم‌های شرکت کننده مورد بحث و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

در این نشست همچنین گزارشی از مسابقات واترپلو کمتر از 16 سال در اصفهان که با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید، ارائه خواهد شد ضمن اینکه برگزاری مسابقات لیگ دسته اول نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

قرار است در نشست کمیته فنی واترپلو مسئولان کمیته آموزش و استعدادیابی واترپلو نیز تعیین شوند. نشست اعضای کمیته فنی واترپلو ساعت 11 یکشنبه (فردا) در محل فدراسیون شنا برگزار خواهد شد.