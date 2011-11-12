به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: باید این ذهنیت در میان مردم و مسئولان که منظور از اشتغال شاغل شدن در یک سازمان و یا نهاد دولتی است، تغییر کند.

وی بیان کرد: اشتغالزایی و کاهش آمار بیکاری بدون برنامه ریزی و هماهنگی همه بخشهای علمی، اقتصادی و فرهنگی محقق نمی شود.

نیکزاد بر لزوم شناخت توانمندیها و ظرفیتهای صنایع بومی برای اشتغالزایی تاکید کرد و اظهار داشت: چاره توسعه اقتصادی و اشتغال رو آوری به‌ سمت طرح‌های صنایع پیشرفته به ‌منظور ایجاد کسب و کار جدید، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و سرمایه گذاری، تعمیم و تقویت روحیه خود باوری، بالا بردن دانش بومی و فنی و پرداخت به موقع تسهیلات در بخش اقتصادی و سرمایه گذاری است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد صادرات را اصلی‌ ترین عامل توسعه و ایجاد اشتغال، تولید و درآمد دانست و گفت: تا زمانی که در تولیدات ما مسئله کاهش هزینه ها، رقابت و کیفیت لحاظ نشود، در بازار ملی و جهانی به موفقیت چندانی دست نخواهیم یافت.

وی همچنین بیکاری را عامل بروز بسیاری از معضلات اجتماعی در جامعه عنوان کرد و گفت: بسیاری از ناامنی‌ها و فساد در جامعه محصول بیکاری است.

نیکزاد همچنین بیان داشت: بنگاه‌های اقتصادی زود بازده در تحقق اشتغال و افزایش تولید در کوتاه مدت نقش موثری داشته است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در اجرای بنگاه‌های اقتصادی زودبازده باید همکاری و هماهنگی بین بخشی به وفور وجود داشته باشد و از مراحل تامین مواد اولیه، تولید تا بازاریابی و مصرف، به ‌صورت سیستمی، برنامه ‌ریزی شده باشد.

وی همچنین خواستار آسیب‌شناسی بنگاه‌ها و کارگاه‌های اقتصادی فعال در استان شد.