"قاشق زنی" لاگارد این بار در ژاپن/ اپیدمی بحران یورو در کل اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "کریستین لاگارد" گفت که ممکن است صندوق بین المللی پول برای خلاصی از بحران وام ها و بدهی های منطقه یورو از ژاپن درخواست کمک مالی کند.

وی که پس ار دیدار از روسیه روز جمعه وارد توکیو شد، گفت: صندوق بین الملل پول نیازی فوری به پول بیشتر ندارد اما پس از دیدار با "جون آزومی" وزیر دارایی ژاپن ما امکان دریافت کمک مالی را رد نمی کنیم و من بالطبع می دانم که می توانم به سهامداران عمده به خصوص ژاپن به عنوان دومین سهامدار بزرگ متکی باشم.

همچنین در همین رابطه یک مقام ژاپنی که از افشای نامش خودداری کرده گفته که درخواست خاصی از سوی صندوق بین المللی پول برای دریافت کمک از ژاپن صورت نگرفته است.

ژاپن پس از چین دومین ذخایر ارزی را دارد و در حدود 20 درصد از ضمانت نامه های صادر شده از سوی منطقه یورو را که برای بهبود اوضاع منطقه بحران زده صادر شده خریداری کرده است.

بحران مالی منطقه یورو که یونان را در آستانه ورشکستگی و ایتالیا و برخی دیگر از کشورهای این منطقه را در وضعیت بحرانی قرار داده، سبب شده تا پای صندوق بین المللی پول نیز به آن باز شود و این نهاد مالی درصدد است تا با تقویت آن مانع از اپیدمی این بحران در دیگر مناطق اروپا و حتی جهان شود.

روسیه پیشتر از برنامه خود برای تقویت صندوق و سرمایه گذاری در منطقه یورو (با سرمایه گذاری10 میلیارد دلاری) خبر داده بود و با سفر لاگارد به این کشور گفتگوها نیز در این باره در دستور کار قرار گرفت.

هم روسیه و دیگر اعضای گروه بریک ( چین، برزیل و هند) چنین تعهدی را به صندوق بین المللی پول برای کمک به آن داده اند، اما در این بین موضع چین کمی متفاوت است و به نظر می رسد تلاش زیادی لازم است تا پکن وارد این میدان شود.

چین در نشست گروه بیست که با دستور کار بررسی بحران منطقه یورو تشکیل شده بود کمک مالی خود برای حل این بحران را مشروط کرد و خواستار رفع تحریم فروش تسلیحات به پکن شد که سالهاست چین از این تحریم تحمیل شده از سوی آمریکا و اروپا رنج می برد.

با این وجود به نظر می رسد قاشق زنی خانم لاگارد برای نجات اروپا از گسترده شدن بحران ادامه پیدا کند، ولی در صورتی که وضعیت به خط پایدار هم برسد باز هم چند سالی تا بهبود نسبی زمان خواهد برد.

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حسین امیری