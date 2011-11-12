74 هزار جلد کتاب در روانسر طی یکسال گذشته امانت داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال صفری گفت: بیش از 51 میلیون ریال سهم کتابخانه های عمومی از نیم درصد درآمد شهرداریها در سال 89 به انجمن کتابخانه های عمومی روانسر پرداخت شده است.

فرماندار روانسر با بیان اینکه طی یک سال گذشته 74 هزار و 698 جلد کتاب امانت داده شده افزود: طی همین مدت بیش از 101 هزار نفر به کتابخانه های عمومی روانسر مراجعه کرده اند.

جلال صفری تاکید کرد: در حال حاضر 2هزار و 293 نفر عضو فعال کتابخانه های عمومی روانسر هستند و 28 هزار و 568 جلد کتاب با 23 هزار و 496 عنوان در این کتابخانه ها وجود دارد.

وی در پایان با اعلام اینکه فضای مطالعاتی کتابخانه های عمومی شهرستان روانسر 1300 متر مریع است، تصریح کرد: برای احداث کتابخانه شهر شاهو 2 هزار متر زمین تملک شده است.

