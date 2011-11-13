شواهدی مبنی بر گرایش دانش آموزان به عرفانهای کاذب وجود ندارد

رضا امانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در رابطه با رشد عرفانهای کاذب درمدارس و گرایش دانش آموزان به آن اطلاعات دقیقی نداریم و کیفیت و کمیت آن مشخص نیست، البته ممکن است رگه هایی از این مورد در مدارس غیردولتی وجود داشته باشد اما نمی توانیم درباره آن به طور قطع صحبت کنیم.

تا کنون دوبار وزیر اطلاعات نسبت به رشد عرفانهای کاذب در بین دانش آموزان برای بی اعتماد کردن آنها نسبت به انقلاب اسلامی هشدار داده است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد:حتی این موضوع را از طریق حراست سازمان نیز پیگیری کردیم اما تاکنون حتی یک مورد در مدارس پیدا نکرده ایم.

امانی گفت: البته این موضوع در جامعه وجود دارد و به همین دلیل از سال گذشته، آموزش و پرورش شهر تهران موضوع توانمندسازی مدیران و مربیان پرورشی و حتی دانش آموزان تشکلهای دانش آموزی را دنبال کرده که امسال نیز آن را پیگیری می کنیم.