به گزارش خبرگزاری مهر، رخداد این حادثه در کیانشهر، بولوار امام رضا، خیابان احدی بعد از ظهر دیروز به ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران اعلام شد و در پی آن آتش نشانان ایستگاه 21 راهی محل حادثه شدند.

به گفته سید جلال قاضوی فرمانده آتش نشانان، در جریان این حادثه بروز نقص فنی در سامانه آسانسور ساختمان موجب توقف اتاقک آن در طبقه دوم شده بود و بانوی 45 ساله از ساکنان ساختمان هنگامی که در طبقه همکف قصد استفاده از آسانسور را داشت درون چاهک آسانسور افتاد و آسیب دید.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ با قطع کردن جریان برق ساختمان و استفاده از تجهیزات ایمنی و نجات موفق شدند این شهروند آسیب دیده را با رعایت اصول ایمنی از چاهک آسانسور بیرون آورند و برای مداوا و اعزام به مرکز درمانی به امدادگران اورژانس بسپارند.