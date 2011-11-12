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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۸

طولابی مطرح کرد:

خدمات ارشاد لرستان از طریق دفاتر پیشخوان دولت ارائه می‌شود

خدمات ارشاد لرستان از طریق دفاتر پیشخوان دولت ارائه می‌شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از واگذاری بخشی از خدمات این اداره کل به بخش خصوصی از طریق دفاتر پیشخوان دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احد ملکی طولابی در این رابطه اظهار داشت: براساس تفاهمنامه ای که سال 89 با معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری منعقد شده است بخشی از فعالیتهای فرهنگی و هنری این اداره کل به بخش خصوصی از طریق دفاتر پیشخوان دولت واگذار می شود.

وی افزود: فعالیتهای اعلام شده برای واگذاری به بخش خصوصی شامل صدور مجوز دکه فروش مطبوعات، صدور مجوز کانون آگهی تبلیغاتی، صدور مجوز شرکت تولید فیلم کوتاه، صدور مجوز آموزشگاههای هنری، صدور مجوز پروانه سالن نمایش، صدور مجوز موسسات تک منظوره فرهنگی هنری و صدور کارت خبرنگاری است.

معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان یادآور شد: هدف از این واگذاری‌ها و برون‌سپاری خدمات این اداره کل ارائه خدمات هر چه سریعتر و با سهولت بیشتر به مردم است.

کد مطلب 1457961

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