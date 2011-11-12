به گزارش خبرگزاری مهر، احد ملکی طولابی در این رابطه اظهار داشت: براساس تفاهمنامه ای که سال 89 با معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری منعقد شده است بخشی از فعالیتهای فرهنگی و هنری این اداره کل به بخش خصوصی از طریق دفاتر پیشخوان دولت واگذار می شود.

وی افزود: فعالیتهای اعلام شده برای واگذاری به بخش خصوصی شامل صدور مجوز دکه فروش مطبوعات، صدور مجوز کانون آگهی تبلیغاتی، صدور مجوز شرکت تولید فیلم کوتاه، صدور مجوز آموزشگاههای هنری، صدور مجوز پروانه سالن نمایش، صدور مجوز موسسات تک منظوره فرهنگی هنری و صدور کارت خبرنگاری است.

معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان یادآور شد: هدف از این واگذاری‌ها و برون‌سپاری خدمات این اداره کل ارائه خدمات هر چه سریعتر و با سهولت بیشتر به مردم است.