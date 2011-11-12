پژوهشگر ایرانی برنده بهترین مقاله انجمن مهندسان عمران آمریکا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ژورنال "مدیریت در مهندسی" مجله تخصصی "انجمن مهندسان عمران آمریکا" (ASCE) است که همه ساله از میان مقالاتی که منتشر کرده است بهترین مقاله سال را انتخاب می کند.

امسال این ژورنال نتایج تحقیقات تیم "سعید یوسفی" را به عنوان مقاله برگزیده سال 2011 خود انتخاب کرد.

سال 2011 مصادف با بیست و پنجمین سال برگزاری این جایزه سالانه است به همین علت انجمن مهندسان عمران آمریکا امکان دسترسی آزاد به مقالات برگزیده این ژورنال را که در طول 25 سال اخیر انتخاب شده اند فراهم کرده است.

این مقالات، بهترین ایده هایی را که از سوی کارشناسان و مشاوران صنعت ساختمان درباره مدیریت ساختمان ارائه شده اند به تصویر می کشند.

سعید یوسفی محقق دپارتمان مهندسی طراحی سیستمها در دانشگاه واترلو در کانادا است. تحقیقاتی که این پژوهشگر ایرانی مولف اول آن است با عنوان "متدولوژی مذاکرات گرایش- پایه برای مدیریت اختلافات ساختمان" در سال 2010 در ژورنال مدیریت در مهندسی منتشر و در سال 2011 از سوی این مجله تخصصی به عنوان بهترین مقاله سال برگزیده شد.

در این تحقیق، گرایشات مذاکره کنندگان در دو سطح تکمیلی تصمیم گیری استراتژیک و تاکتیکی مورد ملاحظه قرار گرفته است.

برپایه این مطالعات، در سطح استراتژیک، متدولوژی پیشنهادی برپایه مدلهای ترسیمی برای حل مناقشه به مذاکره کنندگان کمک می کند سودمندترین زیرمجموعه های راه حلها را برای حل مناقشه پیدا کنند.

در سطح تاکتیکی، متدولوژی پیشنهادی، سودمندترین تصمیمات استراتژیک را با استفاده از عملکردهای مفید برای ارائه یک توافق پایدار و برپایه احترام به مسائل مورد مناقشه در بوته آزمایش می گذارد.