پنج میلیارد ریال برای توسعه بخش صنعت دهگلان تخصیص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی در جلسه شورای صنعت و معدن دهگلان و در جمع صنعتگران این شهرستان اظهار داشت: در سال جاری اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال برای توسعه بخش صنعت دهگلان اختصاص پیدا کرده است که انتظار می رود با جذب این اعتبار زمینه برای توسعه بیش از پیش این بخش در دهگلان فراهم شود.

وی عنوان کرد: باید از ظرفیت ‌‌های بخش صنعت و معدن شهرستان دهگلان به بهترین شکل ممکن استفاده کرد چرا که با توجه به امکانات و استعدادهای موجود، به جرات می ‌توان گفت که بهترین زمینه ایجاد اشتغال در دهگلان رونق بازار صنعت و معدن است.

فرماندار شهرستان دهگلان طرح احداث کارخانه لاستیک ‌سازی کردستان در نزدیکی این شهرستان را یکی از اقدامات بسیار خوب برای توسعه استان مهم دانست و افزود: برای ساخت و اجرای این کارخانه دو هزار و 300 میلیون ریال سرمایه‌گذاری لازم است تا بتوان برای سه هزار نفر به صورت مستقیم و بیش از شش هزار نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرد.

رضایی در ادامه به دیگر مصوبات سفر هیئت دولت به استان کردستان نیز اشاره کرد و یادآور شد: اختصاص شش هزار میلیارد ریال برای اجرای 30 طرح صنعتی، اختصاص 500 میلیون دلار ارز برای تشویق سرمایه‌گذاری با نرخ دو درصد برای مدت پنج سال و استمهال یک ‌ساله برای واحدهای صنفی که معوقه دارند، احداث مجتمع پرورشی دو هزار و 500 راسی با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال و احداث کارخانه تولید صنایع لبنی با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را از دیگر پروژه های در دست ساخت در این استان عنوان کرد.

وی در پایان ضمن دعوت از افراد سرمایه گذار برای فعالیت بیشتر در شهرستان دهگلان بیان کرد: هم اکنون تعداد 64 واحد صنعتی بزرگ با اشتغالزایی مستقیم پنج هزار و 500 نفر در دهگلان فعالیت دارند.