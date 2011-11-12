93 هزار نفر در مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید آخوندی در حاشیه مراسم افتتاحیه مسابقات قرآن کریم اظهار داشت: همزمان با مشهد در 23 شهرستان دیگر استان سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم با آزمون مفاهیم عمومی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه ثبت نام شکوفه ها تا پایان آبان ماه ادامه دارد، افزود: با اینکه هنوز ثبت نام شکوفه ها پایان نیافته، تاکنون بیش از 93 هزار و 630 شرکت کنندگان در این مسابقه در این دوره از مسابقات شرکت کرده اند.

آخوندی ادامه داد: ما به دنبال آمار نیستیم و این تعداد شرکت کننده نیاز به برنامه ریزی دقیق دارند و ما در پی ایجاد یک نرم افزار جامع از لیست افراد قرآنی استان هستیم.

وی با بیان اینکه مشهد ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به قطب قرآنی جهان اسلام را دارد، بیان داشت: نوجوانان خراسانی در سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم کشوربه خوبی درخشیدند که این امر نشان دهنده این است که مشهد پتانسیل بالایی داشته و برنامه ریزی های ضعیف ما سبب شده تا این پتانسیل بالفعل نشود.

مسئول فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: فضای رقابت امسال آماده تر از سالهای پیش است و برای مسابقات امسال 11 مسجد در سطح شهر در نظر گرفته شده است که یک مکان "مسجد الاعلی" ویژه بزرگسالان و 10 مکان دیگر ویژه شکوفه هاست.

آخوندی ادامه داد: همچنین امسال سهمیه مشهد افزایش یافته و از بین شرکت کنندگان پنج نفر به عنوان نفرات برگزیده انتخاب خواهند شد.