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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

حجت الاسلام آخوندی:

93 هزار نفر در مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی شرکت کردند

93 هزار نفر در مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی شرکت کردند

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی از شرکت 93 هزار نفر در این دوره از مسابقات استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید آخوندی در حاشیه مراسم افتتاحیه مسابقات قرآن کریم اظهار داشت: همزمان با مشهد در 23 شهرستان دیگر استان سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم با آزمون مفاهیم عمومی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه ثبت نام شکوفه ها تا پایان آبان ماه ادامه دارد، افزود: با اینکه هنوز ثبت نام شکوفه ها پایان نیافته، تاکنون بیش از 93 هزار و 630  شرکت کنندگان در این مسابقه در این دوره از مسابقات شرکت کرده اند.

آخوندی ادامه داد: ما به دنبال آمار نیستیم و این تعداد شرکت کننده نیاز به برنامه ریزی دقیق دارند و ما در پی ایجاد یک نرم افزار جامع از لیست افراد قرآنی استان هستیم.

وی با بیان اینکه مشهد ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به قطب قرآنی جهان اسلام را دارد، بیان داشت: نوجوانان خراسانی در سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم کشوربه خوبی درخشیدند که این امر نشان دهنده این است که مشهد پتانسیل بالایی داشته و برنامه ریزی های ضعیف ما سبب شده تا این پتانسیل بالفعل نشود.

مسئول فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: فضای رقابت امسال آماده تر از سالهای پیش است و برای مسابقات امسال 11 مسجد در سطح شهر در نظر گرفته شده است که یک مکان "مسجد الاعلی" ویژه بزرگسالان و 10 مکان دیگر ویژه شکوفه هاست.

آخوندی ادامه داد: همچنین امسال سهمیه مشهد افزایش یافته و از بین شرکت کنندگان پنج نفر به عنوان نفرات برگزیده انتخاب خواهند شد.

کد مطلب 1457975

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